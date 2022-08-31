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Bitcoin Ağının Temel Metriklerindeki Yükseliş Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Bitcoin ağının ayrılmaz parçası olan madencilik zorluğu ve ortalama hash rate'indeki yükseliş tüm hızıyla devam ediyor.
19:15
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) madencilik zorluğu, Ocak ayından bu yana en yüksek yeniden ayarlama ve arka arkaya üçüncü pozitif kapanış ile yüzde 9,26 artarak yeniden 30 terahash’in üzerine çıktı. Ağın ortalama hash rate’i de tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmış durumda.

Bitcoin Ağının Temel Metrikleri Toparlanıyor

Bitcoin madencilik zorluğu bugün TSİ 09.30’da yeniden ayarlandı. Yeniden ayarlama, ağın madencilik zorluğunu izleyen ve yaklaşık iki haftada bir ayarlama yapılmasından dolayı BTC.com tarafından sağlanan bugünkü verilere yansıdı. The Block Research’ün derlediği verilere göre, ağın hash rate’i de son güncelleme tarihi olan 18 Ağustos’tan bu yana yüzde 12’nin üzerinde arttı.

Yeni bir blokun çıkarılmasının ne kadar zor olduğunu gösteren ve ağın ayrılmaz bir parçası olan madencilik zorluğu yüzde 9,26 arttı. Bu artış, yılın ikinci en büyük pozitif zorluk ayarlamasına işaret ediyor. Şu anda Bitcoin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesinin sadece yüzde 0,87 altında 30,98 T’de oturuyor. Öte yandan 11 Mayıs 2022 tarihinde kaydedilen tarihi zirvesinden yüzde 0,9 düşen Bitcoin ağının ortalama hash rate’i de saniyede 224,693 petahash’e ulaştı.

Madencilik zorluğu, özellikle Teksas’taki Bitcoin madencilerinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle yüksek elektrik enerjisi talebinden dolayı madencilik cihazlarını kapatmak zorunda kalmalarının ardından yazın başında önemli ölçüde düşmüştü.

Bitcoin madencilik zorluğu, madencilerin tekrar tekrar belirli bir seviyenin altında bir hash bulmaya çalıştığı madenciliğin arkasındaki matematiksel sürecin karmaşıklığını ifade etmektedir. Bu hash’i “keşfeten” madenciler, bir sonraki işlem blokunu çıkarmaları karşılığında BTC ile ödüllendirilirler. Zorluk, ağın hash rate’iyle senkronize olarak her 2 bin 16 blokta bir (yaklaşık iki haftada bir) yeniden ayarlanır.

Madenciler “Kısmen” İyimser

Bitcoin madencileri orta derecede iyimser şekilde devam eden madenci kapitülasyonunun sonunda, madencilik zorluğu ve hash rate metrikleri sırasıyla 27.69 T ve saniyede 198,15 petahash’e düşmüştü. Bu düşüşlerin ardından madencilik zorluğu ve hash rate yeniden toparlanmaya başladı ve mevcut konumlarına kadar çıkmış durumdalar.

Tecrübeli Bitcoin analisti Charles Edwards, önemli bir dinamik hash rate göstergesi olan Hash Ribbon’un 20 Ağustos 2022 tarihinde yükseliş sinyali verdiğini belirterek BTC fiyatının yönünü yukarı çevirebileceğini öne sürmüştü.

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