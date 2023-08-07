Bitcoin‘in (BTC) fiyatı güçlü bir konsolidasyon aşamasına girerken, bir süredir 29 bin dolar seviyesi civarında işlem görerek son derece düşük fiyat volatilitesi ile hareket ediyor. Bitcoin’in fiyatındaki bu seyir kafaları karıştırırken birçok önemli gösterge ve önemli bir formasyon uzun vadede yükselişin kaçınılmaz olacağına işaret ediyor.

Birden Fazla Bitcoin Göstergesi Yükselişe İşaret Ediyor

Bitcoin’de yön arayışı devam ederken en büyük kripto paranın zincir üzeri verileri ağ aktivitesinde genel bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Bu çıkarımın ilk adresi fiyatın kısa süre önce 32 bin dolardan 29 bin dolara düştüğü dönemde Bitcoin ağındaki toplam yeni cüzdan adresi sayısının artmaya devam etmesi oldu.

Yakından takip edilen kripto para analisti Ali Martinez, “Fiyat ve ağ büyümesi arasındaki bu yükseliş ayrışması, istikrarlı bir uzun vadeli BTC yükseliş trendine işaret ediyor. Düşüşü satın alın!” diyerek fiyattaki geri çekilmelerden korkulmaması hatta bunların birer satın alma fırsatı olduğunu iddia etti.

Zincir üzerindeki diğer göstergeler de Bitcoin için yükselişe işaret ediyor. Martinez, bu duruma ilişkin olarak yaptığı yorumda ise “Tüm önemli BTC göstergeleri (MVRV, aSOPR, Puell Multiple ve Rezerv Riski) 0 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu da devam eden düşüşün basitçe bir sapma olabileceğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin’de Altın Kesişim Formasyonu Heyecanı

Öte yandan kripto para analisti TradingShot, 4 Ağustos’ta TradingView’de yayımladığı bir yazısında Bitcoin’in tarihinde üçüncü kez golden cross (altın kesişim) formasyonu oluşturduğunu bildirdi. Analiste göre formasyonun oluşumu en büyük kripto paranın yeni rekor seviyelere doğru yapacağı rallinin ilk aşamalarında olduğu anlamına geliyor olabilir.

Altın kesişim formasyonu, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, yani 50 günlük hareketli ortalamanın (MA) 200 günlük MA’yı geçmesiyle gerçekleşir. Bu temelde en büyük kripto para için olumlu bir eğilim olduğunu gösterir. Altın kesişim formasyonunun oluştuğunun görüldüğü önceki iki örnekte Bitcoin’in fiyatının önemli ölçüde yükseldiği görüldü.

TradingShot, önceki altın kesişim döngülerine atıfta bulunarak, Bitcoin için bir sonraki yukarı yönlü hedefin mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) yani 69 bin olduğunu belirterek “Bitcoin’in gelecek yıl bu zamanlarda mevcut ATH’ye (69 bin dolar) ulaşmış olacağını söylemek adil bir tahmin olacaktır” dedi.