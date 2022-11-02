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Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen ekonomistler Bitcoin’i (BTC) de etkileyebilecek resesyon konusunda uyarıda bulunuyor.

Ekonomistler Financial Times’a Konuştu!

Birçok ekonomist, Federal Rezerv’in enflasyonla mücadele sürecinde yaptığı faiz artırımları ve niceliksel sıkıştırmanın ABD’de ciddi bir resesyona yol açabileceği konusunda uyardı. Faiz oranlarını 75 baz puan daha artırması bekleniyor. Bu, art arda dördüncü 0,75 puanlık artışı olacak. Financial Times’ın Salı günü bildirdiğine göre, bazı ekonomistler Fed’in enflasyona yönelik hamlelerinin ABD ekonomisi için daha ciddi bir gerilemeye yol açabileceği konusunda uyardı. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün kıdemli üyelerinden David Wilcox’a göre, her olumsuz enflasyon raporu ve gelişme, Fed’in durumu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımı yapması gerektiğini ima ediyor. Daha fazla faiz artırımı ise, daha yüksek bir durgunluk olasılığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu gerçekleşirse, hisse senedi ve kripto para piyasası yine darbe alabilir.

Franklin Templeton Enstitüsü’nün baş yatırım yetkilisi Sonal Desai de aynı uyarıyı yaptı. Ekonomiste göre, enflasyon riski azalırken deflasyon ve resesyon riski giderek daha korkutucu hale geliyor. ING’nin uluslararası baş ekonomisti James Knightley, Fed’in sert ve hızlı hareket etmesinin yeni riskler doğurduğuna dikkat çekti. Uzmana göre, son faiz oranı ne kadar yüksek olursa, tüm borçlanma maliyetlerinin artmaya devam etmesi için pencere o kadar büyük olur, ki bu oldukça ciddi bir gerileme riskinin arttığını gösterir. TD Securities’in küresel oran stratejisi başkanı Priya Misra’ya göre ABD verilerine bakarsanız, neden vites küçültmeleri gerektiğini tartışmak çok zor. Ancak küresel tabloya baktığınız an, Birleşik Krallık’taki durum vites küçültme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. TS Lombard‘ın ABD’li baş ekonomisti Steve Blitz ise bu süreçte verilecek yanlış kararların enflasyonu daha da yükseltebileceğini belirtti.

Küresel Durgunluk Kapıda!

Fed Başkanı Jerome Powell, Eylül ayındaki son FOMC toplantısından sonra resesyon olasılığını inkar etmedi. Basına verdiği demeçte, “Bu sürecin durgunluğa yol açıp açmayacağını veya olacaksa bu durgunluğun ne kadar önemli olacağını kimse bilmiyor” dedi. Powell ayrıca Fed’in faiz artırımı kararları üzerinde siyasi baskıyla karşı karşıya. Bu hafta 257 ekonomistin katıldığı bir anket, çoğunun küresel durgunluğun yakın olduğuna inandığını gösterdi. Başka bir anket, üst düzey yöneticilerin %98’inin ABD resesyonuna hazırlandığını gösterdi.

Son zamanlarda, Zengin Baba Yoksul Baba yazarı Robert Kiyosaki, Fed’in devam eden faiz artırımlarının ABD ekonomisini mahvedeceğini ve piyasa çöküşlerine yol açacağını vurguladı. Ekonomist Peter Schiff de benzer şekilde, Fed’in faiz oranlarını yükseltmesinin piyasa çöküşlerine, büyük bir mali krize ve ciddi bir durgunluğa yol açabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin Nasıl Etkilenir?

Kripto piyasası, tıpkı geleneksel piyasa gibi, ekonomik kriz veya resesyon riskinden muaf değildir. Doğal olarak, bir resesyon sürecinde kripto piyasasında en çok etkilenenler, hem bireylersel hem de kurumsal yatırımcılar olacaktır. Ekonomik krizlerde, yatırımcılar arasında yüksek riskli yatırımlarını dengeleme eğilimi vardır. Ne yazık ki, çoğu yatırımcı, özellikle de bireyler için, kripto yatırımı “yüksek riskli” olarak kabul edilir.

Bu yüzden, resesyon riskinde piyasada büyük bir satış baksısı ve tasfiye meydana gelecektir. Panik satışı sonrası, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler daha önce görülmemiş oranda düşüş yaşayacaklardır. Resesyon nedeniyle kripto para şirketleri hem sermaye hem de kredi ödemelerindeki geri ödemeler nedeniyle iflas bayrağını dikebilir. Bloomberg raporuna göre, birçok Bitcoin madencisi şimdiden borç batağına saplanmış durumda. Ayrıca, sektörde birçok insan işini kaybetmeye başladı.