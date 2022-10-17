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Bitcoin (BTC) 20.000 doları aşmaya çalışırken, önde gelen 3 analist BTC’nin kısa vadeli fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Zıplayan Top Modeli’ Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda, kripto para piyasasının bazı yaşam belirtileri göstermesine rağmen, popüler analistler teknik modellerine dayanarak Bitcoin‘in gelecekteki fiyat hareketleri hakkında karamsar açıklamalar yapıyor. Ünlü trader ve analist Josh Rager, “zıplayan top modeli”ne işret ederek Bitcoin için fazla umut görmediğini belirtti. Görüşünü BTC fiyat hareketinin teknik analizine (TA) dayandıran kripto uzmanı, geçmiş verilere dikkat çekerek, “asla rallilerle zıplayan top modelinin hayranı olmadığını” belirtti ve bu formasyon “hiçbir zaman iyi bitmez” dedi. Rager ayrıca, BTC’nin hisse senedi piyasasıyla tarihsel korelasyonu nedeniyle borsanın Bitcoin’ fiyatını tekrar düşürebileceğini dile getirdi. Uzmana göre, BTC hala hisse senetlerine göre hareket ediyor.

Bu arada, e LedgArt kurucu ortağı ve analist Kaleo’ya göre Bitcoin’in borsa ile tarihsel korelasyonu bir noktada artık işlevini yitirebilir. Analist, BTC‘nin hisse senetlerinden daha iyi performans sergilemesi durumunda korelasyonun artık risk teşkil etmeyeceğini iddia ediyor. Kaleo daha önce kripto paraların S&P 500 ile korelasyonunun ona ereceğine dair tahminlerinde önemli açıklamalar yapmıştı. 2017’de yaptığı analizler, doğru çıktı. Analis de BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda, InTheMoneyStocks.com’un baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, BTC’nin 3.500 dolara doşeceğini iddia ederek “felaket senaryosu” ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü ve hisse senetleri ile yüksek korelasyonun etkileri konusunda uyardı.

Gerçek Parti, Bu Tarihte Başlayacak!

Bununla birlikte, Rager Eylül ortasında Bitcoin’in önemli bir ralliye başlayabileceğini, “gerçek partinin 2024’e kadar başlamayacağını” iddia etti. Durum böyleyken, Bitcoin hala psikolojik direnç seviyesi 20.000 dolarlık fiyat bariyerini aşmak için mücadele ediyor ve an itibariyle 19.260 dolardan işlem görüyor. Bitcoin bu yıl %60 değer kaybederken, S&P 500 yaklaşık %25 düştü.

Yine de, kripto paralarda satışların çoğu 2022’nin ilk yarısında gerçekleşti. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in para politikasından kesinlikle geri adım atması gerekiyor. Bitcoin fiyatı, Eylül ayı TÜFE verilerinin %8.2 ile beklenenden daha yüksek gelmesinden sonra 18.300 dolara düşmüştü.