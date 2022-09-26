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Bitcoin: 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Tüyler Ürperten Uyarı!

17:00
26 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü “The Big Short” filminde hikayesi anlatılan ve 2008 krizinde elde ettiği servetle bilinen Michael Burry, yine endişe veren açıklamalarda bulundu.

Beyaz Yaka Krizi ve İstihdam: Neden Önemli?

Küresel ekonomi, enflasyonun etkisiyle sarsılıyor. Ancak uzman yatırımcı ve Scion Capital’in kurucusu Michael Burry’ye göre makroekonomik durum daha da kötüleşecek.  Gerçek mesleği nöroloji uzmanlığı olmasına rağmen 90’lı yılların ortasında yatırıma odaklanan ve ilk başta ciddiye alınmamasına rağmen emlak krizine yönelik tahminleriyle milyar dolarlık servet yakalayan Michael Burry’e göre, ABD’ekonomisinde istihdam sorunu yaşanıyor. ‘Beyaz Yaka‘ krizine dikkat çeken uzman, evden çalışmanın uzun vadede kötüleşen istihdamın sorumlusu olarak görüleceğine inanıyor. Bununla birlikte, ‘Beyaz Yaka’ istihdamındaki düşüş, bir durgunluğun başladığını gösterebilir. ABD Çalışma Bakanlığı, ABD’nin ilk işsizlik başvurularını Perşembe günü açıklayacak. Ofis çalışanı olarak da bilinen beyaz yakalılar, ağırlıklı olarak şirketlerin satış, pazarlama, yönetim, planlama, AR-GE, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında görev alır. Beyaz yaka işler şirket yönetimindeki en üst kademelere kadar yükselen hiyerarşik bir yapıyı takip eder.

ABD ekonomisi, son zamanlarda yüksek enflasyonla boğuşuyor. Federal Rezerv, enflasyonu frenlemek için şahin bir duruş sergiliyor. Fed, ekonomiyi istikrar kavuşturmak için faiz oranlarını artırıyor. Ayrıca, pandemi sırasında balonlaşan bilançoları kontrol etmek için niceliksel sıkılaştırmaya girişiyor. Ağustos ayı tüketici fiyat verilerinin enflasyonun beklenenden daha kötü olduğunu göstermesinin ardından Fed, faiz oranlarını 75 baz puan daha artırdı. Uzmanlar, 2022’nin sonundan önce 100 baz puanlık bir mega artışın da muhtemel olduğuna inanıyor. Fed, istihdamı ekonominin önemli bir yönü olarak görüyor. Güçlü bir işgücü piyasası, Fed’in şahin duruşunu destekleyebilir.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Mevcut ekonomik ortamda işsizlik iddialarının bir başka önemi daha var. Agresif para politikaları nedeniyle küresel ekonomi resesyon tehdidiyle karşı karşıya. FedEx, talepteki azalmanın resesyona yol açacağını iddia etti. Fed, resesyon korkularını ortadan kaldırmak için işgücü piyasasının gücüne işaret etmişti. Michael Burry ayrıca yakın zamanda 2008 düzeyinde bir ekonomik krizi yaşayacağımızı öngörüyor.

Uzmanlara göre, Federal Rezerv şahin duruşunu sürdürüyor ve resesyonu hafife aldı. ABD ekonomisinin daha da kötüye gitmesi, Fed’in daha sert önlemler alması anlamına geliyor. Özellikle kripto para piyasası ve hisse senetleri faiz artırımlrı nedeniyle büyük darbe aldı. Makroekonomik durumun kötüye gitmesi, Bitcoin‘deki (BTC) düşüşün derinleşeceği anlamına geliyor.

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