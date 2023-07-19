  • CoinTürk
  •   “Bitcoin 200 Bin Dolara Gidiyor” Diyen Dünyaca Ünlü Uzmandan Çarpan Etkisi Uyarısı! 1’i 4 Yapacak!

“Bitcoin 200 Bin Dolara Gidiyor” Diyen Dünyaca Ünlü Uzmandan Çarpan Etkisi Uyarısı! 1’i 4 Yapacak!

Özet

  • Fundstrat Global Advisors'ın yönetici ortağı Tom Lee, Bitcoin'in 5 yıl içinde 200 bin dolara yükselmesini bekliyor.
  • Lee, insanların ABD'nin bir spot Bitcoin ETF'sine yeşil ışık yakmasının etkisini küçümsediğini ekledi.
  • Ona göre spot Bitcoin ETF'sine bir dolarlık giriş Bitcoin fiyatında dört dolarlık bir etki yaratacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:29
19 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Fundstrat Global Advisors’ın yönetici ortağı ve ünlü Bitcoin boğası Tom Lee, insanların spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonunu (ETF) etkisini küçümsediğini belirterek en büyük kripto para için altı haneli iddialı bir tahminde bulundu. Lee, BTC’nin 5 yıl gibi bir zaman diliminde 200 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Lee’nin Bitcoin İçin Ortaya Koyduğu 200 Bin Dolar Öngörüsü

CNBC’ye konuk olan Tom Lee, Bitcoin‘in beş yıl içinde mevcut seviyelerden yüzde 500’ün üzerinde bir patlamayla sonuçlanacak güçlü bir yapabileceğini söyledi. Ortaya koyduğu fiyat öngörüsü için bir tarih vermesi vermesi istenen Fundstrat Global Advisors’ın yönetici ortağı, Bitcoin’in beş yıl içinde 200 bin dolar civarında bir seviyeye yükselmesini beklediği belirtti.

Yükseliş öngörüsünün gerekçesi hakkında birçok neden sıralayan Lee, “Bitcoin oldukça faydalı bir sistem. ABD’de finansal sistemin herkes için iyi çalıştığı üşünüyor ancak sistem yalnızca parası olan insanlar için gerçekten de iyi çalışıyor.” dedi.

Fundstrat yönetici ortağı, insanların ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılmasının etkilerini hafife aldıklarına dikkat çeekrek  “Bana göre insanlar Bitcoin ETF’sinin önemini hafife alıyorlar. Şu anda bir spot Bitcoin ETF’sine izin verilecek olursa onun çarpanı kabaca dörde bir olacaktır. Yani bir dolarlık bir girişin Bitcoin’in fiyat değişikliğine etkisi dört dolar şeklinde olacak. 100 milyar ya da 200 milyar dolarlık bir talep olduğunda çarptan etkisiyle bunun etkisi 800 milyar dolar olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin Bir Spot Bitcoin ETF’sine Yeşil Işık Yakmasını Bekliyorum”

Öte yandan Lee, ABD’li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) incelemeye aldığı spot Bitcoin ETF’si başvurularını geri çevirerek reddetmesi durumunda olabilecekleri hakkında da kısa bir değerlendirmede bulundu.

Lee, “Eğer bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılmayacak olursa o zaman organik ağ aktivitesine güvenmeye devam etmemesi gerekecek. Ancak ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasını bekliyor ve bunun Bitcoin için çok önemli ve hafife alınan bir yükseliş katalizörü olacağını düşünüyorum.” dedi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Analistten Bitcoin’e (BTC) Kritik Çağrı: Bu Verilere Dikkat!
Analistten Bitcoin’e (BTC) Kritik Çağrı: Bu Verilere Dikkat!
400 Milyar Dolara Yaklaştı! Kripto Paralarda İstikrarlı Yükseliş Kapıda Mı?
400 Milyar Dolara Yaklaştı! Kripto Paralarda İstikrarlı Yükseliş Kapıda Mı?
Büyük Sinyal: Birkaç Saat İçinde Kripto Paralar Çakılabilir!
Büyük Sinyal: Birkaç Saat İçinde Kripto Paralar Çakılabilir!
ABD’li Demokrat Başkan Adayı Kennedy’den Bitcoin’e İlişkin Dikkat Çeken Seçim Vaatleri!
ABD’li Demokrat Başkan Adayı Kennedy’den Bitcoin’e İlişkin Dikkat Çeken Seçim Vaatleri!
Analist, BTC’de Bu İki Fiyat Seviyesine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Analist, BTC’de Bu İki Fiyat Seviyesine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Nefesler Tutuldu! 321.73 Milyon Dolarlık 10 Bin 725 Bitcoin’in Akıbeti Bugün Saat 23.00’dan Sonra Belli Oluyor!
Nefesler Tutuldu! 321.73 Milyon Dolarlık 10 Bin 725 Bitcoin’in Akıbeti Bugün Saat 23.00’dan Sonra Belli Oluyor!
K33 Research Bildirdi! Bitcoin ETP’leri Rekor Üstüne Rekor Kırıyor!
K33 Research Bildirdi! Bitcoin ETP’leri Rekor Üstüne Rekor Kırıyor!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023