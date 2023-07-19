Fundstrat Global Advisors’ın yönetici ortağı ve ünlü Bitcoin boğası Tom Lee, insanların spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonunu (ETF) etkisini küçümsediğini belirterek en büyük kripto para için altı haneli iddialı bir tahminde bulundu. Lee, BTC’nin 5 yıl gibi bir zaman diliminde 200 bin dolara yükselmesini bekliyor.

Lee’nin Bitcoin İçin Ortaya Koyduğu 200 Bin Dolar Öngörüsü

CNBC’ye konuk olan Tom Lee, Bitcoin‘in beş yıl içinde mevcut seviyelerden yüzde 500’ün üzerinde bir patlamayla sonuçlanacak güçlü bir yapabileceğini söyledi. Ortaya koyduğu fiyat öngörüsü için bir tarih vermesi vermesi istenen Fundstrat Global Advisors’ın yönetici ortağı, Bitcoin’in beş yıl içinde 200 bin dolar civarında bir seviyeye yükselmesini beklediği belirtti.

Yükseliş öngörüsünün gerekçesi hakkında birçok neden sıralayan Lee, “Bitcoin oldukça faydalı bir sistem. ABD’de finansal sistemin herkes için iyi çalıştığı üşünüyor ancak sistem yalnızca parası olan insanlar için gerçekten de iyi çalışıyor.” dedi.

Fundstrat yönetici ortağı, insanların ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılmasının etkilerini hafife aldıklarına dikkat çeekrek “Bana göre insanlar Bitcoin ETF’sinin önemini hafife alıyorlar. Şu anda bir spot Bitcoin ETF’sine izin verilecek olursa onun çarpanı kabaca dörde bir olacaktır. Yani bir dolarlık bir girişin Bitcoin’in fiyat değişikliğine etkisi dört dolar şeklinde olacak. 100 milyar ya da 200 milyar dolarlık bir talep olduğunda çarptan etkisiyle bunun etkisi 800 milyar dolar olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin Bir Spot Bitcoin ETF’sine Yeşil Işık Yakmasını Bekliyorum”

Öte yandan Lee, ABD’li düzenleyici kurum Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) incelemeye aldığı spot Bitcoin ETF’si başvurularını geri çevirerek reddetmesi durumunda olabilecekleri hakkında da kısa bir değerlendirmede bulundu.

Lee, “Eğer bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakılmayacak olursa o zaman organik ağ aktivitesine güvenmeye devam etmemesi gerekecek. Ancak ABD’nin bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasını bekliyor ve bunun Bitcoin için çok önemli ve hafife alınan bir yükseliş katalizörü olacağını düşünüyorum.” dedi.