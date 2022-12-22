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Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, önde gelen bir teknik analist yatırımcıları endişelendiren bir açıklama yaptı.

‘Death Cross’: Geçmişte Ne Oldu?

Kripto para piyasası hisse senetleri ile baskı altında kalmaya devam ederken, analistlerin odak noktası makroekonomik faktörler ve sektördeki krizlerden kaynaklanan FUD olmaya devam ediyor. Bu süreçte, zincir üstü metrikler de alarm verirken ortaya çıkan raporlar özellikle madenci kapitülasyonu riski ve kurumsal yatırımcı eksikliğine dikkat çekiyor. Bitcoin son bir haftada %5’ten daha fazla değer kaybetti. Kimi analistler sürdürülebilir bir ralli için 17.000 ve 17.500 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini vurgularken, bazı uzmanlar BTC‘de 10.000 doların kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor.

Önde gelen bir analiste göre, önümüzdeki günlerde BTC için işler çok daha kötüye gidebilir. Piyasada “Bleeding Crypto” olarak bilinen popüler analist yakın kıas vadeli Bitcoin analizini paylaştı. Uzmanın grafiğine göre, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) çizgisi 200 EMA çizgisini geçiyor olabileceğinden, Bitcoin’de ‘death cross’ olarak bilinen bir model oluşabilir. Death Cross, “ölüm kesişimi” şeklinde ifade edilen, büyük satış potansiyeline işaret eden teknik bir modeldir. Teknik analistlere göre, ‘kısa döneme dayalı hareket ortalaması değerinin uzun dönemli hareket ortalamasının değerlerini kesmesi sonucu aşağıya düşmesiyle death dross oluşur.’ Türkçede “ölüm kesişimi” olarak bilinen death cross, düşüş sinyalli fiyat modelidir. 2014 ve 2018’de görülenler de dahil olmak üzere Bitcoin’in önceki ”Death Cross’ların çoğu, “ya sonraki günlerde bir satış ya da ayı piyasasını teyit eden bir makro düşüş trendine neden oldu.

Yeni Yıl Rallisi!

Bitcoin, şu anda geçen Kasım ayındaki 69.000 ABD doları zirvesinden yaklaşık %75 oranında düştü. Uzmanalr, ileriye dönük kripto paralar konusunda iyimser olmaya devam etmesine rağmen, mevcut sorunların çözülmemesi durumunda işlerin daha da kötüye gidebileceğini belirtti. Sonuç olarak, Bitcoin’deki düşüş derinleşebilir.

Geçen hafta küresel finans piyasaları, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalardan sonra ivme kaybetti. Pazartesi günü hem hisse senetleri hem de kripto para piyasası yeni bir düşüş dalgasına başladı. Trader’lar 2022’de Yeni Yıl rallisi olmayabileceğini kabul ettikleri için hem kripto hem de geleneksel piyasalar son günlerde yatay yönde ilerliyor.