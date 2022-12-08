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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, her geçen gün ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair yeni teoriler ortaya atılıyor.

Kritik Metrik: Bitcoin’de Düşüş henüz Sona Ermedi!

Tanınmış analist ve Into The Cryptoverse’in kurucusu Benjamin Coven, bugün Bitcoin ve ayı piyasasına dair çarpıcı bir grafik paylaştı. Uzman, analizinde geçişteki ayı piyasalarının zirvelerini ve ROI (yatırım getirisi) metriğini inceledi. Bu kritik indikatör, mevcut döngünün kapitülasyon noktalarını belirlemek için kullanılabilecek yararlı bir göstergedir. Analistler, mevcut döngünün zirvesinden ‘Yatırım Getirisi’ni ölçerek, piyasanın şu anda karşı karşıya olduğu kayıpların boyutunu belirler. Kripto para piyasası bu ayı döngüsünde hem Fed faktörü hem de FTX ve Terra gibi krizlerden ötürü normalin üzerinde bir oranda sarsıntı geçirdi. Ancak mevcut ayı piyasasını önceki ayı piyasalarıyla karşılaştıran analist, Bitcoin’de ROI oranının diğer döngülere göre hala yüksek seviyede olduğuna dikkat çekti.

Şu anda, Bitcoin, henüz önceki döngülerin dip seviyesine ulaşmadı. Ancak, 0,3 yatırım getirisi oranına bir düşüş, pazarın zaten büyük kayıplar yaşadığını gösteriyor. Analiste göre, maalesef, piyasada gerçekleşen kayıp henüz 2018’de ayı piyasasında gördüğümüz değerlere ulaşmadığından, daha fazla düşüş mümkün. Eğer Fed para politikasından geri adım atmazsa kripto paralar yeni dip seviyelere ulaşabilirler.

Sektör, Diken Üzerinde!

Uzmanlara göre madenci kapitülasyonunun ortaya çıktığına dair sinyaller bir yandan endişe yaratırken diğer yandan bu durum Bitcoin’de dip seviyeye ulaştığımızın somut bir göstergesi olabilir. Güncel veriler madenci zorluk derecesinin Pazartesi günü %7,3 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. FTX borsasının çöküşü ve daha sonraki domino etkisi, Kasım ayında piyasada çöküşe neden oldu. Alameda Research ve FTX borsası ile birlikte birçok şirket, iflas başvurusunda bulundu. Borsa, alacaklılarına 3,1 milyar dolar borçlu ve şu anda iflas etmiş durumda.

Likidite krizi, kripto borç verenlere, diğer borsalara ve kripto ticaret firmalarına yayılırken, birçok hedge fon ya iflasın eşiğinde ya da Kasım ayında çoktan iflas başvurusunda bulundu. FTX borsasının çöküşü, yatırımcı arasında korku uyandırdı. Geçmiş dönemlerde Siyah Kuğu olayları ve jeopolitik kriz zamanlarında, yatırımcıların çoğu güvenli bir sığınak olarak Bitcoin’e yönelmişti. Uzmanlara göre, işlerin yeniden yoluna girmesi için zamana ihtiyaç var.