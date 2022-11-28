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Birçok Kez Bilen Analist Açıkladı: İşte Bitcoin ve Ethereum İçin En Kötü Senaryo!

Kripto para piyasası diken üzerine dururken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı.
18:30
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası diken üzerine dururken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Ethereum: Geçmiş Veriler, Ne Anlatıyor?

Yaygın olarak takip edilen bir analist, Bitcoin ve Ethereum için en kötü senaryoyu açıkladı. Önde gelen analistlerden Benjamin Cowen, Altcoin Daily YouTube kanalındaki yeni bir röportajda, makroekonomik faktörlerin  Bitcoin  ve Ethereum’u  mevcut ayı piyasasında yeni dip seviyelerine çekebileceğini söylüyor. Önce Ethereum’u inceleyen Cowen, ETH’nin  %65 oranında değer kaybedebileceğini tahmin ediyor. Uzmana göre, resesyon riski devam ediyor. Birçok kurum ve ekonomist, resesyon riskini sık sık dile getiriyor.

Cowen’a göre, resesyonun kripto paraları tam olarak nasıl etkileyeceğini tahmin etmek zor. Ancak devam eden satış baskısı nedeniyle Ethereum  400 ila 600 dolar aralığına inebilir.  400 dolar konusunda emin olmadığını iddia eden analist, 600 doların mümkün olduğunu vurguluyor. Uzman, bunun gerçekleşebileceğini gösteren pek çok kanıt olduğunu ifade etti. Ethereum ilk döngüsünde %95 oranında değer kaybetmişti. Bitcoin ilk ayı piyasasında %94 düşüş kaydetti. Bitcoin’in ikinci ayı piyasası %87 civarındaydı. Analiste göre  Ethereum bu kez tüm zamanların en yüksek seviyesinden %87, hatta %88 düşerse, 600 doların altına düşecek. Bu yüzden, mevcut resesyon ortamı da düşünüldüğünde 400 ila 600 dolar mümkün.

Bitcoin, Daha Az Etkilenecek!

Popüler analist, Bitcoin için de en kötü senaryonun henüz ortaya çıkmamış olabileceğini iddia ediyor. Ancak, Bitcoin’deki çöküş altcoin’lerdeki kadar sert olmayacak. Uzman yaptığı açıklamada “Bitcoin’in  altcoin’lerden bazıları kadar düşeceğini düşünmüyorum. Yüksek volatilite altcoin’leri daha fazla etkiliyor” ifadelerini kullandı. Analiste göre, Bitcoin 15.000 doların altına düşebilir.  BTC, son 24 saatte %2,54 düşüşle an itibariyle 16.182 dolardan işlem görüyor.

PMorgan gibi kurumlar BTC’de 13.000 dolara işaret ederken, bazı analistler daha karamsar bir tablo çiziyor. Önde gelen bir analist Bitcoin’in mevcut ayı piyasasında hala 7.000 doların altına düşme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor. Ticaret platformu DecenTrader, bu hafta BTC dip seviyesine dair önemli bir rapor yayımladı.  Decentrader kurucu ortağı Filbfilb, BTC’nin potansiyel olarak 10.000 doların altına düşebileceğini tahmin ediyor. Rapor en en kötü senaryoda ise BTC’nin 6.500 dolara düiebileceğini ve burada çok sağlam bir destek seviyesinin bulunduğunu iddia etti.

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