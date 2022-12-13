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Bitcoin yeniden 17.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, önde gelen 3 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

Dikkatler Fed’de: ‘Somut Bir Katalizöre İhtiyaç Var!’

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine odaklanırken, Fed’in olası 50 baz puanlık faiz artırımı kripto para piyasasına uzun zamandır ihtiyaç duyduğu desteği verebilir. Bitcoin, uzun bir süredir yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Hisse senedi piyasaları Fed’den gelecek iyi haberler beklentisiyle yükseldi. S&P, Dow ve Nasdaq sırasıyla %1,43, %1,58 ve %1,26 kazançla günü yeşilde kapattı. Bitcoin, an itibariyle 17.197 dolardan işlem görüyor. Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff’a göre, Bitcoin’in bir sonraki hamlesi tamamen makroekonomik veya sektörden gelecek gelişmeler ile şekillenecek. Wyckoff, ileriye dönük olarak, BTC‘nin bu süreçte dönüm noktasında olduğunu ve durgunluktan kurtulmak için somut bir katalizöre ihtiyaç olduğunu belirtti. Önde gelen analistlerden Luuk Koolen ve Michaël van de Poppe de son raporlarından benzer bir görüş paylaştı. Uzmanlara göre, BTC neredeyse iki haftadır 17.000 dolar seviyesiyle mücadele ediyor ve çoğu kişi bunu kritik seviye olarak görüyor. Bu seviyenin desteğe dönüştürülmesi ve 18.000 dolara tırmanış, BTC için kritik önem teşkil ediyor.

Analistlere göre, bu seviyenin kırılması, düşük aralığın geri alınmasına neden olur. Bu düşük aralığın geri kazanılması ise BTC fiyatında artışa yol açabilir. Poppe’ye göre, 16.800 dolar seviyesinde önemli bir destek bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda ise BTC 16.400 dolara kadar çakılabilir. Şimdilik uzun pozisyonlar için bu seviyeleri takip etmekte fayda var. Pazartesi günü Bitcoin‘deki toparlanmanın ardından Poppe, BTC’nin direnç seviyelerini geçmesi durumunda 18.170 dolara ulaşabileceğini iddia etti.

Yatırımcılar, Umutlu!

Hem ABD ve hem de dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kripto para yatırımcısının da merakla beklediği Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30’da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek önemli kararlar açıklayacak.

Fed’in yıl boyunca 75 baz puanlık bir dizi faiz artışının ardından hangi yönde bir oran belirleyeceği büyük önem teşkil ediyor. Ancak yarınki faiz artırımının öncekilerden daha düşük olması bekleniyor. Piyasanın daha düşük bir faiz artırımı beklemesinin nedeni, ABD Merkez Bankası Başkanı’nın bu yılın başlarında faiz artırımlarının Aralık ayında düşürüleceğini duyurması.