İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, küresel çaptaki ortaklıklarına ara vermeden devam ediyor.

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İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, küresel çaptaki ortaklıklarına ara vermeden devam ediyor.

Gürcistan: Binance, Sektöre Öncülük Ediyor!

Binance araştırma ekibi, Gürcistan Ulusal Bankası çalışanlarını ve ülkenin finansal izleme hizmetlerini siber ve finansal suçla mücadele konusunda üç saatlik bir eğitim programına davet etti. Eğitime 30’dan fazla yetkili katıldı. Söz konusu program, Binance‘in dijital varlıklarda mali suçlarla mücadele konusunda yerel ve uluslararası makamlarla işbirliğini ilerletmek için tasarlanan, türünün ilk örneği olan küresel Kanun Uygulayıcı Eğitim Programı kapsamında düzenlenen bir dizi etkinliğin sonuncusu. Küresel İstihbarat ve Soruşturmalar Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan, Binance’ın kara para aklamayı önleme (AML) ve küresel yaptırım ilkelerinin yanı sıra şüpheli hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini önceden tespit etmek için araçlar içeren fintech endüstrisindeki en güçlü uyum programına sahip olduğunu söyledi.

Yönetici, Gürcistan mali düzenleyicilerine ve kanun uygulayıcı kurumlara, bu yeni gelişen ve hızla büyüyen sektördeki zorlukların üstesinden gelme konusundaki işbirlikleri ve yardımları için teşekkür etti. Etkinlikte Gambaryan, dijital varlık alanındaki araştırmalar hakkında bir rapor sundu ve kariyeri boyunca edindiği gözlemleri ve deneyimeri paylaştı. Yöneticinin görev aldığı soruşturmalar arasında uyuşturucu piyasası Silk Road ve kripto borsası Mt.Gox da var. Binance Eğitim Programı, Interpol, Europol ve Eurojust tarafından desteklenen küresel etkinliklere katkıda bulunmanın yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Norveç, Kanada, Brezilya, Paraguay ve İsrail’deki yetkililerle çalıştaylara ve eğitim oturumlarına ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki birkaç ay içinde diğer birçok ülkede benzer çalıştaylar gerçekleştirilecek.

Kazakistan: Çarpıcı İş Birliği!

Binance ve Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Ajansı arasında bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığı bildirildi. Anlaşma, tarafların Kazakistan’daki kripto para piyasalarının güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve işbirliği için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir platform yaratılması konusundaki karşılıklı iş birliğine odaklanıyor. Mutabakat, 3 Ekim 2022’de Astana’da imzalandı.

İmza törenine başkan Zhanat Elimanov da katılırken, Binance adına Küresel İstihbarat ve Soruşturmalar Başkan Yardımcısı Tigran Gambaryan ve Küresel Yaptırımlar Departmanı Başkanı Chagri Poyraz eşlik etti. Mutabakat Muhtırası’nın ana odak noktası, dijital varlıkların transferine yönelik bilgi alışverişi, dolandırıcılık yoluyla elde edilen varlıkların tespit edilmesi ve izlenmesi gibi alanlarda işbirliği yapmak. Binance, kripto paraların küresel çapta benimsenmesi için önemli adımlar atıyor.