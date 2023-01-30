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  •   Binance Tarafında Kırmızı Alarm! Grafikler Şubat Ayında Düşüş Mü Diyor?

Binance Tarafında Kırmızı Alarm! Grafikler Şubat Ayında Düşüş Mü Diyor?

Binance geçtiğimiz ay boyunca bir çok sıkıntılı durumla boğuştu. Yaşanan bu sıkıntılar grafiklere bakıldığında Şubat ayında fiyata da etki edebilir.
20:30
30 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance Coin (BNB) fiyatı, ilk düzeltmeye yol açabilecek kısa vadeli bir zayıflık yarattı. Geçen hafta, hepsi olumlu olmayan çok sayıda Binance haberi vardı. Binance kullanıcıları 1 Şubat’tan itibaren 100.000 doların altındaki varlıkları satın alamayacak ya da satamayacak. Bu, Binance-SWIFT ilişkisinde büyük bir değişiklik olacak.

Kripto borsası bu karardan bankacılık ortaklarından birini sorumlu tuttu, ancak adı açıklanmadı. Bunun Signature Bank’ın Binance’i bırakmasından sonra gerçekleşmiş olması mümkün. Ardından, Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, B-token rezervlerinin bir kısmını müşteri fonlarıyla aynı cüzdanda tuttuğunu itiraf etti.

Binance Coin O Noktaya Yaklaşıyor

Son olumsuz Binance haberine bakıldığında kripto para borsasının Rus borsası Bitzlato için 346 milyon dolar değerinde işlemi kolaylaştırdığı için başının belada olabileceği söylenilebilir.  Haftalık teknik analiz, Binance Coin fiyatının Mayıs 2021’de 250 dolar yatay destek seviyesinin altına indikten sonra bu seviyenin üzerine çıktığını gösteriyor (yeşil daire).

Bundan sonra, düşmeden önce 398 dolara yükseldi, uzun bir üst fitiller yarattı ve 360 dolarlık bölgeyi bir direnç seviyesi olarak doğruladı. BNB’nin fiyatı o zamandan beri bu aralıkta sabit kaldı. Mayıs 2021’deki düşük seviyelerle karşılaştırıldığında, mevcut yukarı yönlü hareket olumlu bir gösterge olarak kabul edilen daha yüksek bir düşük seviye de yarattı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana mevcut düşüş eğiliminin sona erebileceğinin ilk göstergesi olabilir.

Ayrıca, haftalık RSI 50’nin üzerine çıktığı ve alçalan bir direnç çizgisinden uzaklaştığı için iyimser bir görüntü çiziyor. Bu da BNB fiyatının tekrar 360 dolar direnç alanına doğru yükselmesinin beklendiği fikrini doğruluyor. Bununla birlikte, 250 doların altındaki bir haftalık kapanış, bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılabilir ve BNB fiyatının 200 dolara ulaşması ve Haziran 2022’nin minimum fiyatına ulaşması beklenebilir.

Binance Coin Fiyat Tahmininde Düzeltme Tehlikesi

Haftalık zaman dilimindeki yükseliş değerlerine rağmen, günlük grafik Şubat ayı için düşüş eğilimli bir Binance Coin fiyat tahmini sunuyor olabilir. Günlük RSI, son 24 saat içinde düşüş eğilimli bir sapma (yeşil çizgi) oluşturdu. Bu tür sapmalar genellikle aşağı yönlü hareketlerden önce yaşanır.

Ardından, dalga sayımı ilk düzeltmenin beklendiğini gösteriyor olabilir. Bunun nedeni, Binance Coin fiyatının kısa vadeli bir yukarı yönlü hareketi tamamlamış olması olarak gösterilebilir. Ancak bu hareketin A dalgasının mı (siyah) yoksa daha uzun vadeli bir birinci dalganın mı (kırmızı) parçası olduğu net değil. Bununla birlikte, kısa vadeli bir düşüş öngördükleri için sayımlar yalnızca uzun vadeli hareketlerinde farklılık gösterebilir.

BNB fiyatı 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altına düşerek 260 dolara inerse, düzeltici sayım (siyah) daha olası hale gelir. Bununla birlikte daha yüksek bir düşük seviye oluşturursa, yükseliş (kırmızı) birincil sayım haline gelebilir.

Sonuç olarak, Şubat ayı için en olası Binance Coin fiyat tahmini, kısa vadeli bir düzeltme ve ardından uzun vadeli bir yukarı yönlü harekettir. 221 doların altındaki bir düşüş, bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılacak ve BNB fiyatını 200 dolara gönderecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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