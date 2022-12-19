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Kripto para sektörü sancılı bir dönem geçirirken, önde gelen 2 uzman piyasaya dair endişelerini dile getirdi.

Korku İklimi: Bitcoin, Yeni Dipler Görebilir!

Bitcoin, 17.000 doların altına gerilerken, merkezi borsalardaki kriz nedeniyle altcoin’ler daha sert düşüşler kaydediyor. Binance‘a dair endişeler giderek artarken, Bitoin Cuma günü % yaklaşık 4 düştükten sonra Pazar günü 16.700 doların altında işlem gördü. Bitcoin, geçen haftanın başlarında FTX’in geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ethereum (ETH) %6,3düşerken, Avalanche ve Solana gibi diğer altcoinler de değer kaybetti. ABD ekonomisi, Federal Rezerv’in para politikası nedeniyle resesyon riski altına girerken, kripto paralar ABD hisse senetleri ile birlikte düştü. ABD’den gelen düşük enflasyon nedeniyle ivme kazanan Bitcoin, yeniden düşüş eğiliminde. Bitcoin zirvesinden yaklaşık %65 düştü. Fairlead Strategies kıdemli analisti Will Tamplin, Bitcoin’in Kasım ayındaki düşük seviyelerine yeniden yaklaşma riski altında olduğunu söyledi. Bu, Bitcoin’in yeniden 15.000 dolar seviyelerine düşebileceği anlamına geliyor.

Popüler kitap “Crypto is Macro Now”un yazarı Noelle Acheson, yatırımcıların Binance ve Digital Currency Group da dahil olmak üzere kripto para sektöründe endişe yaratan şirketler nedeniyle piyasadan uzaklaştığını ya da temkinli davrandığını belirtti. Binance’in yerel token’ı BNB Cuma günü %6,3 düştü. BNB, sene başından beri yaklaşık %50 değer kaybetti. Acheson, piyasadaki FUD dalgası ve olumsuz gelişmeler nedeniyle yeni satış dalgalarının olabileceğini belirtti. Kripto para şirketlerin hisseleri de baskı altında kalmaya devam etti. Coinbase Global Inc., %9’a varan düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesi olan 34.71 dolara geriledi.

Binance: Yatırımcı, Endişeli!

Kripto para piyasası Binance ve diğer merkezi borsalardan gelen kötü haberlerden etkilenirken, yayılan FUD dalgası Bitcoin’in 17.000 doların altına düşmesine neden oldu. BTC, ivme kaybederek birkaç günün en düşük seviyesi olan 16.928 dolara geriledi. İstikrarlı bir çizgide düşen enflasyon BTC’nin yeniden değer kazanmasına olanak sağlamıştı.

Ancak, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalar ve Binance’a yönelik korku iklimi, BTC üzerinde baskı kuruyor. Uluslararası denetim şirketi Mazars, Binance’taki çalışmalarına son verdiğini duyurdu. Binance’in ödeme gücüyle ilgili süregelen endişelerin ortasında, piyasa hissiyatı negatife döndü