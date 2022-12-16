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Kripto para piyasası Binance’a yönelik FUD dalgası nedeniyle ivme kaybederken, önde gelen 4 analist son durumu değerlendirdi.

Yeni Tehdit: Binance!

Kripto para piyasası Binance ve diğer merkezi borsalardan gelen kötü haberlerden etkilenirken, yayılan FUD dalgası Bitcoin’in 17.000 doların altına düşmesine neden oldu. BTC, ivme kaybederek birkaç günün en düşük seviyesi olan 16.928 dolara geriledi. İstikrarlı bir çizgide düşen enflasyon BTC’nin yeniden değer kazanmasına olanak sağlamıştı. Ancak, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalar ve Binance’a yönelik korku iklimi, BTC üzerinde baskı kuruyor. Uluslararası denetim şirketi Mazars, Binance’taki çalışmalarına son verdiğini duyurdu.

Binance’in ödeme gücüyle ilgili süregelen endişelerin ortasında, piyasa hissiyatı negatife döndü. Ticaret firması Eight’ın kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, borsalara yönelik ortalıkta dolaşan söylentilerin tam bir çılgınlık ve FUD olduğunu vurguladı. Analiste göre, Tether, Binance ve DCG’nin iflas edeceği yönündeki söylentiler, piyasaya zarar veriyor. Diğer analist Crypto Ed de önceki gün ABD hisse senetleri ile uyumlu olarak Bitcoin’in düşüşüne dikkat çekti. Analiste göre, Bitcoin yüksek korelasyon nedeniyle S&P 500 ile düşüşe geçti. Uzman, mevcut düşüşte Binance’tan kaynaklanan FUD ortamının etkili olup olmadığı konusunda kararsızlığını dile getirdi.

Analistten Kritik Tahmin!

Bu arada, Binance’in önceki rezerv ispatı beyanını incelerken, zincir üstü analitik platformu CryptoQuant da benzer şekilde raporda hile olduğuna dair kanıt bulamadığına dikkat çekti. Yayımlanan raporda, Binance tarafından belirtilen verilerin CryptoQuant verileri ile %99 oranında benzer olduğu vurgulandı. Uzmanlar, Binance’ın yükümlülükleri hakkında sağladığı verilerin “mantıklı” olduğunu da sözlerine ekledi. Popüler trader Crypto Tony giderek daha da kötüleşen bir ortamda Bitcoin‘in , 12.000 dolara düşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Sektörde Elizy olarak bilinen analist ise 16.900 dolar seviyesinin tutulması gerektiğini belirtti.

Güncel verilere göre, kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisi azalmış durumda. Özellikle kurumsal yatırımcı kenarda bekliyor. Bitcoin, sert kışla savaşırken altın etkileyici bir performans kaydetti. 2022 boyunca, hem hisse senedi piyasası hem de kripto para birimleri, enflasyon ve faiz oranı artışlarının yol açtığı mevcut makroekonomik faktörlerin ortasında büyük bir düzeltme yaşadı.