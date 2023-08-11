Binance’den FSC’ye Kritik Başvuru! İzin İstedi!

Özet

  • - Binance, Tayvan'da Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında faaliyet göstermek için başvuru yaptı.
  • - Kripto para borsası, Tayvan'da en son siber suçlarla mücadele için yerel kolluk kuvvetleriyle aktif iş birliği yapmasıyla gündeme gelmişti.
  • - Bu adım, Binance'in Asya'daki genişleme planının parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Nötr
13:17
11 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kaynaklar, ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in Tayvan’daki yetkili makamların kripto paralarla ile ilgili sunduğu tek düzenleme olan Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında faaliyet göstermek için başvuru yaptığını bildirdi. Bu adım, Binance’in Asya’daki genişleme planının parçalarından yalnızca biri olarak değerlendiriliyor.

Binance FSC’ye Başvuru Yaptı

Konuya yakın iki kaynak, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in yerel kara para aklama karşıtı kurallar doğrultusunda Tayvan‘da faaliyet göstermek için başvuru yaptığını bildirdi. Dünyanın en büyük kripto para borsası şu anda yerel makamların ülkedeki kripto paralar için sunduğu tek düzenleme olan Kara Para Aklama Kontrol Yasası kapsamında faaliyet göstermek için yaptığı başvurunun onaylanmasını bekliyor.

Kaynaklar, Tayvan Mali Denetim Komisyonu‘nun (FSC) 8 Ağustos’ta kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıya katılan onlarca yerli kripto hizmet sağlayıcısına Binance’in kara para aklamayı önlemede uyumluluk sağlanması kapsamında faaliyet göstermek için Komisyon’a başvuru yaptığını söylediğini aktardı. Tayvan, FSC’nin Temmuz 2021’de kara para aklamayı önleme kurallarını uygulamaya koymasından bu yana sanal varlık hizmetleri sağlayıcılarının (VASP’ler) kara para aklamayı önleme yasalarına uygun hareket etmelerini zorunlu hale getirdi. Buna rağmen kripto para sektörü ülkede hala büyük ölçüde düzenlenmemiş durumda.

The Block’a konuşan bir FSC yetkilisi, Binance’in düzenleyiciye kayıt yaptırmak için gerekli belgeleri ibraz edip etmediği konusunda yorum yapmayı reddeti, ancak Tayvan’da faaliyet gösteren offshore kripto para borsalarının yerel kara para aklama kurallarına uyumluluk sağlamaya davet etti. Binance, Tayvan Ticaret Bakanlığı‘nın veri tabanına göre ülkede “Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles)” adında yerel bir şirket olarak faaliyet gösteriyor olsa da henüz Tayvan’da düzenlenmemiş bir kripto para borsası. Kayıt bilgileri, hükümetin Binance’in 12 Mayıs 2023 tarihinde Tayvan’da 30 milyon Tayvan doları (944 bin dolar) kayıtlı sermaye ile şirket kaydını onayladığını gösteriyor.

Binance’in Tayvan İle Olan Yakın İlişkisi

Binance, şu anda Tayvan’da siber suçlarla mücadele etmek için yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmış durumda. Kripto para borsası, gelen haberlere (news) göre Haziran ayında dijital varlıklarla ilgili suçlarla mücadele konusundaki uzmanlığını 200’den fazla Tayvanlı kolluk görevlisiyle paylaşmak için Tayvan’ın Ceza Soruşturma Bürosu ile iş birliği yaptığını açıkladı. Binance’in küresel ortaklıklar başkanı Damien Ho, kaleme aldığı ve Haziran ayında yayımlanan blog yazısında “Tayvan’da giderek artan sayıda insan kripto paralara ilgi duydukça kullanıcıların sektörde güvenli ve rahat hissetmesinin önemi artıyor” dedi.

Binance, şu anda Asya’da aktif olarak genişlemekle meşgul. Kripto para borsası bu ayın başında Kasım 2022’de yerel kripto para borsası Sakura Exchange BitCoin’i satın almasının ardından Japonya’da resmi olarak faaliyete geçti ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı’nca düzenlenmesinin önünü açılmış oldu.

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