Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Binance CEO’suyla İlgili Yeni Sızıntılar! FTX’i Bu Ülke Kurtarabilir!

Binance CEO’suyla İlgili Yeni Sızıntılar! FTX’i Bu Ülke Kurtarabilir!

Binance CEO'sunun şirket çalışanlarına gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Bir ülke FTX'e talip olabilir.
17:32
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayındaki LUNA çöküşünden daha büyük etkileri olacak olan FTX krizi gündeme bomba gibi oturdu. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri geçtiğimiz yılın ocak ayındaki seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcılar tedirgin ve korkmakta haklı görünüyorlar. Peki FTX kurtulabilecek mi? Hangi devlet ona yardım eli uzattı?

FTX Borsası Battı

Strait Times’ın çarşamba günü bildirdiğine göre, kripto borsası FTX ve Temasek, Changpeng Zhao tarafından açıklanan bir Binance kurtarma planının ardından görüşmelere başladı. Temasek, Singapur hükümeti tarafından desteklenen bir girişim sermayesi fonu işletiyor. Hükümet tarafından finanse edilen yatırım firması, şimdiye kadar Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen kripto borsası FTX de dahil olmak üzere çeşitli girişimlere yatırım yaptı.

Temasek ve kripto borsası arasındaki görüşmelerin niteliği belirsizliğini şimdilik koruyor. Ancak görüşmelerin zamanlamasının kripto Twitter’da spekülasyonlara yol açtığı düşünülüyor. Bazı kullanıcılar, Temasek’in FTT’nin çöküşü ve Alameda’nın bilançosunu çevreleyen belirsizliğin ortasında SBF’ye alternatif bir kurtarma planı sunabileceğini tahmin etti.

Binance Açıklama

Binance CEO’su CZ borsanın rakibini kurtardıktan bir gün sonra yaptığı açıklamada, FTX’in neredeyse çöküşünün kripto endüstrisine olan güveni “ciddi şekilde sarstığını” ve düzenleyiciler tarafından daha sıkı bir incelemeyi tetikleyeceğini söyledi. Zhao, Financial Times tarafından görülen çalışanlarına gönderdiği bir notta, Binance borsasının dünyanın en büyük kripto trade mekânı olarak konumunu sağlamlaştıran kurtarmanın “bir kazanç” olmadığını söyledi.

“Düzenleyiciler borsaları daha da fazla mercek altına alacak. Dünya genelinde lisans almak daha da zorlaşacak.”

Mesajda ayrıca, bu yılın başlarında 32 milyar dolar değer biçilen FTX’in tamamen çökmesini önlemek için mevkidaşı Sam Bankman-Fried ile vardığı anlaşmanın hızla sonuçlandırılması gerektiği de belirtiliyordu.

Zhao bu anlaşmanın önceden planlanmadığını da söyledi;

SBF‘nin beni araması 24 saatten kısa bir süre önceydi. Ondan önce de FTX’in iç durumu hakkında çok az bilgim vardı. Onların gelirlerini tahmin etmek için bizim gelirlerimizle bazı zihinsel hesaplamalar yapabilirdim, ancak bu asla çok doğru olmazdı”.

Binance başkanı ayrıca FTX’in devralınarak dünyanın açık ara en büyük kripto borsasının yaratılmasının şirketin sırtına bir hedef çizeceğini de kabul etti.

“İnsanlar artık en büyük olduğumuzu düşünüyor ve bize daha fazla saldıracaklar”.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Fox News Yazdı! Biden-Soros ve FTX İlişkisi! Uzmanlardan Şok Eden İddialar!
Fox News Yazdı! Biden-Soros ve FTX İlişkisi! Uzmanlardan Şok Eden İddialar!
Popüler 11’i Aşkın Kripto Para Sıfıra Gidebilir! Hangileri?
Popüler 11’i Aşkın Kripto Para Sıfıra Gidebilir! Hangileri?
Ünlü Tahminci Bitcoin’de Noktayı Koydu: Kaçınılmaz…
Ünlü Tahminci Bitcoin’de Noktayı Koydu: Kaçınılmaz…
Tecrübeli İsimden Alarm: Bitcoin ve Altcoin’lerde Korkunç Senaryo Her An Gerçekleşebilir!
Tecrübeli İsimden Alarm: Bitcoin ve Altcoin’lerde Korkunç Senaryo Her An Gerçekleşebilir!
Son Dakika! FTX TR’den Kritik Duyuru Geldi! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! FTX TR’den Kritik Duyuru Geldi! İşte Ayrıntılar!
250 Dolardan 400 Bitcoin Alan Ünlü İsimden 21 Milyon Dolarlık Yeni Hamle!
250 Dolardan 400 Bitcoin Alan Ünlü İsimden 21 Milyon Dolarlık Yeni Hamle!
Elon Musk, Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Korkuttu: 3.95 Milyar Dolarlık Satış!
Elon Musk, Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Korkuttu: 3.95 Milyar Dolarlık Satış!
Kripto Paraların Kurtarıcısı JP Morgan Olamadan Mezara Giriyor!
Kripto Paraların Kurtarıcısı JP Morgan Olamadan Mezara Giriyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022