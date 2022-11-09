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Mayıs ayındaki LUNA çöküşünden daha büyük etkileri olacak olan FTX krizi gündeme bomba gibi oturdu. Kripto para piyasalarının kümülatif değeri geçtiğimiz yılın ocak ayındaki seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcılar tedirgin ve korkmakta haklı görünüyorlar. Peki FTX kurtulabilecek mi? Hangi devlet ona yardım eli uzattı?

FTX Borsası Battı

Strait Times’ın çarşamba günü bildirdiğine göre, kripto borsası FTX ve Temasek, Changpeng Zhao tarafından açıklanan bir Binance kurtarma planının ardından görüşmelere başladı. Temasek, Singapur hükümeti tarafından desteklenen bir girişim sermayesi fonu işletiyor. Hükümet tarafından finanse edilen yatırım firması, şimdiye kadar Sam Bankman-Fried tarafından yönetilen kripto borsası FTX de dahil olmak üzere çeşitli girişimlere yatırım yaptı.

Temasek ve kripto borsası arasındaki görüşmelerin niteliği belirsizliğini şimdilik koruyor. Ancak görüşmelerin zamanlamasının kripto Twitter’da spekülasyonlara yol açtığı düşünülüyor. Bazı kullanıcılar, Temasek’in FTT’nin çöküşü ve Alameda’nın bilançosunu çevreleyen belirsizliğin ortasında SBF’ye alternatif bir kurtarma planı sunabileceğini tahmin etti.

Binance Açıklama

Binance CEO’su CZ borsanın rakibini kurtardıktan bir gün sonra yaptığı açıklamada, FTX’in neredeyse çöküşünün kripto endüstrisine olan güveni “ciddi şekilde sarstığını” ve düzenleyiciler tarafından daha sıkı bir incelemeyi tetikleyeceğini söyledi. Zhao, Financial Times tarafından görülen çalışanlarına gönderdiği bir notta, Binance borsasının dünyanın en büyük kripto trade mekânı olarak konumunu sağlamlaştıran kurtarmanın “bir kazanç” olmadığını söyledi.

“Düzenleyiciler borsaları daha da fazla mercek altına alacak. Dünya genelinde lisans almak daha da zorlaşacak.”

Mesajda ayrıca, bu yılın başlarında 32 milyar dolar değer biçilen FTX’in tamamen çökmesini önlemek için mevkidaşı Sam Bankman-Fried ile vardığı anlaşmanın hızla sonuçlandırılması gerektiği de belirtiliyordu.

Zhao bu anlaşmanın önceden planlanmadığını da söyledi;

“SBF‘nin beni araması 24 saatten kısa bir süre önceydi. Ondan önce de FTX’in iç durumu hakkında çok az bilgim vardı. Onların gelirlerini tahmin etmek için bizim gelirlerimizle bazı zihinsel hesaplamalar yapabilirdim, ancak bu asla çok doğru olmazdı”.

Binance başkanı ayrıca FTX’in devralınarak dünyanın açık ara en büyük kripto borsasının yaratılmasının şirketin sırtına bir hedef çizeceğini de kabul etti.