Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olmanın yanı sıra iştirakleri ile aslında kripto para sektöründe birçok alanda lider olan Binance, önemli bir yatırım duyurdu. Binance’in risk sermayesi kolu olan Binance Labs, bir blockchain oyun şirketine önemli miktarda yatırım yaptı. Binance Labs, blockchain tabanlı oyun geliştiricisi Xterio’ya 15 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Binance’den Yeni Yatırım

Xterio, “free-to-play-and-own” isimli bir konsept ile ön plana çıkıyor ve hem oyunun oynanmasını hem de buna sahip olmasını ücretsiz yapma hedefine sahip. Ekibin buna ek olarak oyunlar üzerinden NFT kazanma şansı sundukları da belirtiliyor.

“Blockchain teknolojisinin daha iyi bir oyun tecrübesi ve deneyimi ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Oyuncuların sahiplikleri de Xterio’nun her oyunu için kilit önem taşıyor.”

Söz konusu start-up şu an için 11 oyunun gelişimini destekliyor ve bunlar kendi internet sitelerinde de yer almakta. Bunla arasında mobil Japon RPG oyunlarından tutun da Blackdawn benzeri popüler MMO’lara ve hatta Blocklord gibi bilgisayar oyunlarına kadar her tür oyun yer alıyor. Xterio bunun yanı sıra çoklu ağ desteği sunacağını açıkladı ve Blocklords oyunu Polygon ağında piyasaya sürülecekken Abyss World’ün ise Sui blockchain ağını ortaya koyduğu belirtiliyor.

Xterio ekibi fonlama hakkında yaptıkları açıklamada bütün fonların oyun gelişimi için kullanılacağını ve potansiyel yapay zeka entegrasyonlarının araştırılacağını belirtti.

Xterio, Gelecek Vaat Ediyor

Xterio şu an için “yapay zeka için duygu motoru” üzerine çalışıyor ve aslında yapay zekaya duygu etmeni katmak istiyor. Binance Labs’in asıl yatırım sebebi ise bunun sunduğu gelecek ile değişim olabilir. Xterio’nun yapay zeka kiti bütün geliştiriciler için de iki ve üç boyutlu oyun içi varlıklar üretmeyi planlıyor.

Xterio geçen sene de 40 milyon dolarlık fonlama elde etmiş ve fonlayanlar arasında FTX bile yer almıştı. Xterio bunun devamında bu yıl içerisinde ise 2,5 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı. Binance’in bu yatırımı ise kesinlikle projenin blockchain oyunları için gelecek vaat ettiğine işaret ediyor.