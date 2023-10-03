  Binance’den Bu 3 Altcoin’e Tam Destek! Bugün Saat 18.00’da Başlıyor!

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Sei (SEI), IOTA (IOTA) ve Arweave’in (AR) ağ yükseltmelerini ve hard fork’larını destekleyeceğini açıkladı. İşte Binance’den yapılan açıklama ve bilinmesi gerekenler.

Binance’den Sei, IOTA ve Arweave’ye Tam Destek

Dev kripto para borsası Binance, Sei, IOTA ve Arweave’in planlanan ağ yükseltmelerini ve hard fork’larını destekleyeceğini açıkladı. Sei’nin planlanan ağ yükseltmesi 29.772.820 blok yüksekliğinde ya da bugün TSİ yaklaşık 18.00’da gerçekleşecek. Binance, Sei’nin ağ yükseltmesi ve hard fork’unu desteklemek üzere SEI yatırma ve çekme işlemlerini yine bugün TSİ yaklaşık 17.00’dan itibaren geçici olarak askıya alacak.

Kripto para borsasının destekleyeceğini açıkladığı IOTA için ağ yükseltmesi ve hard fork ağın 7.669.900’nci kilometre taşında ya da 4 Ekim’de TSİ yaklaşık 09.00’da gerçekleşecek. Binance, IOTA yatırma ve çekme işlemlerini 4 Ekim’de TSİ yaklaşık 08.00’dan itibaren geçici olarak askıya alarak durduracak.

Son olarak Arweave için de desteğini duyuran Binance, 1.275.480 blok yüksekliğinde veya 5 Ekim’de TSİ yaklaşık 10.00’da gerçekleşecek ağ yükseltmesi ve hard fork’u için AR yatırma ve çekme işlemlerini 5 Ekim’de TSİ yaklaşık 09.00’dan itibaren askıya alacak.

Söz konusu altcoin‘ler için gerçekleştirilen ağ yükseltmesi ve hard fork’u Binance’deki alım satım işlemlerini etkilemeyecek. Kripto para borsası tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimleri karşılayacak. Ağlardaki token’ler/coin’ler için para yatırma ve çekme işlemleri, yükseltilen ağların istikrarlı olduğunun kabul edilmedinin ardından yeniden başlatılacak.

Ağ Yükseltmesi ve Hard Fork Nedir?

Kripto paralarda ağ yükseltmesi (network upgrade) ve hard fork, kripto para protokollerinin ve yazılımının güncellenmesi veya değiştirilmesi süreçlerini ifade eden terimlerdir.

Ağ yükseltmesi, bir kripto para protokolünün mevcut sürümünün daha güvenli, verimli veya işlevsel hale getirilmesi amacıyla yapılan bir güncellemedir. Bu tür güncellemeler, ağın performansını artırabilir, güvenlik açıklarını gidermeye yardımcı olabilir veya yeni özellikler ekleyebilir. Ağ yükseltmeleri genellikle yazılım geliştiricileri, madenciler, düğüm işletenler ve kripto para topluluğunun genel katılımı ile tartışılır ve uygulanır. Yükseltmeler, protokolün uyumlu sürümler arasında kalmasını sağlayarak, daha önce var olan bir kripto paranın devam etmesini sağlayabilir.

Hard fork ise bir kripto para protokolünün eski sürümü ile yeni sürümü arasında uyumsuzluk olduğu ve bu nedenle iki farklı zincirin oluşturulduğu bir ağ yükseltmesi türüdür. Bu, protokolün kurallarında ciddi bir değişiklik olduğunda veya yeni bir zincirin oluşturulması gerektiğinde gerçekleşebilir. Hard fork, eski kurallara bağlı olanlar ve yeni kurallara bağlı olanlar olmak üzere iki ayrı kripto para zincirinin oluşturulmasına neden olabilir. Kullanıcılar, bu hard fork sırasında yeni kurallara uyan bir yazılım kullanmak zorunda kalır. Örneğin, Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) arasındaki ayrım bir hard fork sonucunda meydana gelmiştir.