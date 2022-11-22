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Binance Bitcoin Rezervlerinde Liderliği Ele Geçirdi! Analistlerden Kritik Açıklama Geldi!

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle yeni bir döneme girerken, güncel raporlar ve analist yorumları kritik önem teşkil ediyor.
16:00
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle yeni bir döneme girerken, güncel raporlar ve analist yorumları kritik önem teşkil ediyor.

Binance, İlk Kez Zirvede!

Binance, tarihinde ilk kez Bitcoin (BTC) rezervi en fazla olan merkezi borsa oldu. CoinMarketCap, Binance’ın rezervinin toplamda 78,7 milyar doları aştığını belirtti. Kritik gelişme, FTX’in çöküşünün ardından merkezi borsalardan çekilen 8 milyar dolarlık kripto para ile tetiklendi. Bitcoin fiyatı, FTX krizi ve makroekonomik belirsizlik nedeniyle ivme kaybetmeye devam ediyor. Binance, merkezi borsalarda yatırımcı güveninin azalmasına rağmen sıralamada zirvede yer almayı başardı.  Coinbase Pro, Bitcoin rezervleri açısından uzun süre lider durumdaydı. FTX çöküşü, Binance‘in Coinbase’i geçmesine neden oldu. Piyasa kriz üstüne kriz yaşarken, diğer borsaların çoğunun rezervleri azaldı. Ancak Binance, 584.083 BTC ile Bitcoin rezervleri açısından zirvede yer aldı.

Binance’ı  533.048 Bitcoin ile Coinbase takip ederken, Bitfinex, Gemini ve Kraken üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraları aldı. Binance’in lider konuma gelmesi, borsanın CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun hem sektörde hem de piyasadaki rolünün daha da önem kazandığına işaret ediyor. Analist Will Clemente, Bitcoin uzun vadeli yatırımcı metriğinin, büyük fiyat kaybına rağmen neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Analistlere göre, Bitcoin fiyatı 1,2 milyon adresin 1,1 milyon BTC tuttuğu 16,796 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse, yeniden ivme kazanabilir. BTC fiyatının şu anda sağlam bir desteği yok, bu nedenle BTC ivme kaybetmeye devam ederse  11.000 dolara düşebilir.

Binance, Piyasaya Risk Teşkil Ediyor mu?

Binance, geçen hafta Abu Dabi’de kripto para saklama hizmetleri sunmak için yasal onay almayı başarmıştı. Borsa, geçen hafta ayrıca bataklığa saplanan sektör için kurtartma fonu başlatacağını duyurmuştu. Ancak, FTX krizi kripto para karşıtlarının yeninden sahneye çıkmasına neden oldu.  Bazı uzmanlar tekel konusuna işaret ederken, Binance’ın sektörde merkez olmasından endişe duyuyor.  ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, geçtiğimiz hafta Binance CEO’sunu sert bir dille eleştirmişti.

Ekonomiste göre, ne yazık ki, kripto para ekosistemi tamamen yozlaşmış durumda.  FTX krizinden ders almamız gerek. Binance, İngiltere’de yasaklandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama aklamakla soruşturma altına alındı.  İran ve  8 milyar dolar soruşturması önemli.  Ekonomist, CZ’nin   yürüyen bir saatli bomba olduğunu iddia etmişti. Uzmana göre, Binance’ın sonu Sam Bankman-Fried’den daha kötü olacak.

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