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  •   Binance’de 10 Ağustos Saat 04.45’e Dikkat! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!

Binance’de 10 Ağustos Saat 04.45’e Dikkat! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!

Özet

  • - Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, BNB Smart Chain'in (BSC - BEP20) yaklaşan ağ yükseltmesini ve hard fork'unu destekleyeceğini duyurdu.
  • - Binance, yükseltme ve hard fork öncesi BEP20'de para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alacak.
  • - Ağ yükselmesi ve hard fork'un tamamlanmasının ardından BEP20'de para yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılacak.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
10:40
8 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda BNB Smart Chain’in (BSC – BEP20) ağ yükseltmesini ve hard fork’unu destekleyeceğini bildirdi. Buna göre ağ yükseltmesi ve hard fork’unun hemen öncesinde BEP20’de para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

BEP20’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Askıya Alınacak

Binance, yaptığı duyuruda 30.720.096 blok yüksekliğinde veya yaklaşık 10 Ağustos’ta TSİ 05.00’da gerçekleşecek olan BEP20‘nin ağ yükseltmesini ve hard fork’unu destekleyeceğini duyurdu. Dev kripto para borsası ağ yükselmesi ve hard fork öncesinde BEP20’de para yatırma ve çekme işlemlerinin TSİ 04.45’den itibaren geçici olarak askıya alınacağını belirtti.

BEP20 üzerinde mevcut olan tokenler’in alım satımı, ağ yükselmesi ve hard fork’undan etkilenmeyecek ve para yatırma ve çekme işlemleri ağ yükseltmesi ve hard fork’un gerçekleşmesinin hemen ardından ağın sorunsuz çalıştığının teyit edilmesi durumunda yeniden başlatılacak.

Binance, BEP20’nin ağ yükseltmesinin ve hard fork‘unun yeni token oluşturulmasına neden olmayacağını ve kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimlerin karşılanacağını da ekledi.

BNB Smart Chain v1.2.9 Sürümü İçin Hazırlanıyor

Binance’in destekleyeceğini belirttiği ağ yükseltmesi ve hard fork’unun tetikleyicisi BNB Smart Chain’in yaklaşan v1.2.9 sürümü. v1.2.9 sürümü BSC ana ağı için bir hard fork sürümüyken hem Plato hem de Hertz (Berlin, Londra) için hard fork yüksekliğini ayarlıyor.

BSC geliştirici ekibi, bir süredir test ağında çalışan iki hard fork’un blok yükseliklerinin birbirine yakın olmasından dolayı yükseltme çalışmalarından tasarruf sağlamak amacıyla iki hard fork’u tek bir sürümde sunacak.

BSC’nin v1.2.9 sürümü ile bir süredir test ağında çalıştırılan ve test edilen Plato ve Hertz ana ağa taşınmış olacak.

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