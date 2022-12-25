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  •   Bilim İnsanları Uyardı! ABD’li 3 Akademisyen Fox TV’ye Konuştu! İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Bilim İnsanları Uyardı! ABD’li 3 Akademisyen Fox TV’ye Konuştu! İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Kripto para piyasası sektördeki krizler ve makroekonomik bakı nedeniyle zor günler geçirirken, 3 ABD'li akademisyen Fox Business'a önemli açıklamalar yaptı. 
18:00
25 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası sektördeki krizler ve makroekonomik bakı nedeniyle zor günler geçirirken, 3 ABD’li akademisyen Fox Business’a önemli açıklamalar yaptı.

‘Devam Edecek!’

2022 sona ererken, kripto para piyasası içine girdiği krizler mevsiminden çıkmaya çalışıyor. Bitcoin yatay yönde işlem görmeye devam ederken, uzmanlar Fox TV‘ye görüşlerini paylaştı. New York merkezli Yeshiva Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Marian Gidea, Bitcoin’in mevcut ortamda artış kaydetmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.  New South Wales Üniversitesi Bankacılık ve Finans Okulu’nda finans doçenti olan Elvira Sojli, Bitcoin’in yakın vadeli görünümü hakkında benzer bir görüş ortaya koydu. FOX Business’a verdiği demeçte, uzman Bitcoin’deki düşüşün derinleşebileceğine dikkat çekti. Sojli, FTX’in iflasının yatırımcı güvenini neredeyse tamamen yok ettiğini söyledi.

Uzmana göre, kendi token’larını çıkaran borsalar şeffaflık eksikliği nedeniyle önümüzdeki günlerde de sorunlar yaşayacak. mevcut ortamdan endişe duyan yatırımcılar  şartları değerlendiriyor ve kararlarını yeniden gözden geçiriyor.  FTX‘in 11 Kasım’da iflasını ilan etmesinden bu yana, Bitcoin bir gün hariç her günü 16.000 doların üzerinde kapattı. Bitcoin, 21 Kasım’da yılın en düşük seviyesi olan 15.599,05 dolara düştü. Gidea’ya göre Bitcoin’de daha fazla çöküş meydana gelebilir. Sojli, faiz oranı artışları, hisse senetleri, yatırımcının alternatif varlıklara  yönelmesi ve güven sorunları dahil olmak üzere birçok faktörün Bitcoin fiyatını etkilediğini belirtiyor.

Çözüm Ne?

Birçok uzman, faiz oranlarının ve hisse senetlerinin Bitcoin fiyatında en büyük iki faktör olduğuna inanıyor. Gidea, Bitcoin‘in oldukça kısa geçmişi göz önüne alındığında kesin sonuçlar çıkarmanın zor olduğu konusunda uyarıyor. Uzman, Bitcoin’in hala emekleme aşamasında olduğunu ve gidilmesi gereken uzun bir yol olduğun altını çiziyor. Gidea’ya göre, abartma, medya çılgınlığı, suç faaliyetleri, dolandırıcılık, şeffaflık eksikliği, iflaslar ve Mayıs, Haziran ve Kasım aylarındaki  çöküşler, Bitcoin’e büyük darbe vurdu. Sojli, düzenleyici iyileştirmeler ve kripto para ihtiyacına yönelik kanıtlanmış bir kullanım durumu olana kadar Bitcoin’in fiyat düzeltmeleri yaşamaya devam etmesini bekliyor.

Bitcoin uzmanı Layah Heilpern, FTX’in çöküşünden sonra Bitcoin‘in toparlanmasının zaman alacağını iddia ediyor. CoinGecko’ya göre, sitesinde listelenen ortalama 947 kripto para,  her yıl başarısız oluyor.  Rapora göre, Kasım 2020’de başlayan son boğa piyasası koşusu sayesinde listelenen kripto para sayısında artış oldu. 2021’de 8.000’den fazla kripto para birimi listelendi. Bugün itibariyle, bu altcoin’lerin yaklaşık %40’ı buhar oldu ve CoinGecko’dan çıkarıldı.

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