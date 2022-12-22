Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolara ulaşmaya çalışırken, önde gelen analistler kısa vadeli fiyat tahminlerini ve kritik seviyeleri paylaştı.

‘Somut Katalizör Gerek’

Hisse senedi ve Bitcoin arasındaki korelasyon, Çarşamba günü azaldı. S&P, Dow ve Nasdaq sırasıyla %1,49, %1,60 ve %1,54 artışla günü yeşilde kapattı. Kripto para piyasası ise sektörde yaşanan krizler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin, FTX krizinin başladığı Kasım ayının başından bu yana yatay fiyat hareketini sergilemeye devam ediyor. TradingView’den alınan veriler, Bitcoin’in Çarşamba günü 16.919 dolardan 16.730 dolara düştüğünü ve an itibariyle 16.806 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

Kitco kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, somut bir katalizör olana kadar BTC’nin yatay yönde işlem yapacağını belirtiyor. Uzmana göre, durgun bir piyasanın sonucu olarak, ne boğaların ne de ayıların yakın vadede herhangi bir teknik avantajı yok, bu da piyasasın dar bir alanda hareket edeceğini gösteriyor. Bitcoin 14 Aralık’ta 18.200 dolara yükselmesinin ardından ivme kaybetmeye devam ediyor. Eight Global’deki analistlere göre, Bitcoin’de birikim dönemi tamamlandı. BTC, konsolide olmaya devam edecek. Stratejistlere göre, tutulması gereken en önemli seviyeler 16.520 ve 16.630 dolar.

Fed, Belirleyici Unsur!

Bitcoin, son zamanlarda en yüksek seviyelere gelecek vaat eden TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından ulaşılırken, en düşük seviyeler Fed Başkanı Powell’ın daha fazla faiz artırımına işaret eden şahin bir mesaj verdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını takip eden günlerde geldi. Bitcoin, bu gelişmelere yanıt olarak geçen hafta ABD hisse senetleri ile büyük ölçüde uyumlu hareket etti.

Analistler, özetle, Bitcoin‘in bundan sonra önemli makro gelişmelere tepki vereceğini ve yüksek korelasyon nedeniyle hisse senetleriyle birlikte hareket edeceğini belirtti. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine dönmesi için FED’in mevcut para politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Bitcoin borsa krizleri ve makroekonomik şartlar nedeniyle sendelerken, önde gelen bir analist kritik bir hatırlatma yaptı. Bu süreçte sektördeki krizlerin de sona ermesi önemli. FTX krizi ve Binance’i çevreleyen FUD dalgası az da olsa devam ederken, önümüzdeki birkaç ayda BTC‘nin fiyatı yükselebilir.