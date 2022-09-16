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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, kripto analitik şirketi Glassnode çarpıcı bir rapor yayımladı.

En Az 0,01 BTC Tutan Adreslerinin sayısı, Rekor Kırdı

Analitik şirketi Glassnode’un raporuna göre, Bitcoin 20.000 doların altına düşerken, yatırımcılar dipten almaya devam ediyor. Güncel verilere göre, 16 Eylül itibariyle, en az 0,01 BTC tutan Bitcoin adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.702.698’e ulaştı. Aynı zamanda, ağda oluşturulan yeni günlük Bitcoin adreslerinin sayısı da artış kaydederek 417.354’e ulaştı. Bu doğrultuda, önde gelen analistlerden Ali Martinez, uzun zamandır kenarda bekleyen bireysel yatırımcıların artık alımlar yapmaya başladığını ifade etti.

Son enfasyon verileri sonrasında ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle, kripto para piyasası yine çalkantılı günler geçiriyor. Analiste göre, Glassnode’un kritik verisi Bitcoin‘de iyimseriğin yavaş yavaş filizlenmeye başladığnı ortaya koyuyor. Analist, ayrıca FOMO faktörünün de etkili olduğunun altını çizdi. Ethereum’un (ETH) merakla beklenen Merge güncellemesi gerçekleşti. Uzmanlara göre, kritik gelişme ETH fiyatı üzerinde uzun vadede etkili olacak. Bu süreçte, ETH’nin dominance oranı ise hızla yükselerek yüzde 18’i geçti. Bazı analistlere göre, kurumsal yatırım yarışında Ethereum, Bitcoin’in bir adım önüne geçebilir.

Mark Mobius: Bitcoin, Öncü Bir Gösterge!

30 yılı aşkın bir piyasa tecrübesi olan Mobius Capital Partners’ın kurucu ortağı olan Mark Mobius’a göre, enflasyon ve Fed kabusu kripto para birimlerini etkilemeye devam edecek. Ünlü yatırımcıya göre, eğer borsada işlem yapıyorsanız ve hisse senetlerine yatırım yaptıysanız, şu anda dikkatinizi Bitcoin’e vermeniz gerekiyor. Dün Bloomberg ile yaptığı röportajda uzman, kripto para birimlerinin yatırımcı duyarlılığının ölçüsü olduğunu iddia etti. Mobius’a göre,Bitcoin düşüyor, ertesi gün Dow Jones düşüyor. Bu, Bitcoin’in öncü bir gösterge olduğunu kanıtlıyor.

Küresel ekonomideki resesyon riskleriyle ilgili endişeler, Bitcoin ve hisse senedine büyük darve vurdu. Bitcoin, zirvesinden yaklaşık %70 düşüşle 20.000 doların altına düştü. Bu düşüş, hisse senedi endeksinin ayı piyasasına girmesiyle aynı zamana denk geldi. Yatırımcılar çoğu ülkede artan faiz oranlarının yanı sıra Çin ve Avrupa’daki tedarik zinciri kesintilerinin etkisi konusunda endişeli. Makroekonomik faktörlerin Bitcoin’i etkilemeye devam etmesi bekleniyor.