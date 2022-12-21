Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün neden olduğu kaos sakinleşmeye başlarken, Bitcoin (BTC) fiyatı yatay yönde hareket etmeye başladı.

‘Bitcoin’in Devasa Bir Dağa Tırmanması Gerek’

Bitcoin’in bir sonraki hamlesi merak edilirken, hem makro ortam hem de sektörde yaşanan sorunlar yatırımcıda endişe uyandırmaya devam ediyor. Önde gelen platformlardan TradingShot’daki uzmanların yaptığı TradingView analizine göre, Bitcoin, Haziran ayının en düşük seviyesinden bu yana alçalan bir takozda hareket ediyor ve yukarı tırmanması için, Ocak ayının ilk haftasında düşen takoza girmesi beklenen bir günlük MA200’ün (hareketli ortalama) ötesine geçmesi gerekiyor. Kısacası analistler, Bitcoin’in devasa bir dağa tırmanması gerektiğini vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:

31 Aralık 2021’den beri bozulmamış olan bu trend çizgisini kırdıktan sonra, Bitcoin’in uzun vadeli yükselişe geçmesini bekleyebiliriz. O zamana kadar, alçalan takozun tepesi bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkacak.

Uzmanlar ayrıca 26 Eylül’den bu yana önemli ölçüde düşüş yaşayan ABD Dolar Endeksine de dikkat çekerek (DXY) tünelin sonunda ışık göründüğünü ancak FTX krizi gibi olaylar nedeniyle BTC’nin büyük darbe aldığını iddia etti. Bitcoin ve DXY arasında negatif bir korelasyon var. BTC’nin bu süreçte yükselmesi gerekirken, ivme kaybetmesin nedeni FUD ve yaşanan kaos. Sonuç olarak, hem makro ortamdaki belirsizliğin hem de sektördeki krizlerin sona ermesi gerekiyor. Binance’a dair FUD da devam ederken, regülasyon söylentileri de yoğunlaşmaya başladı.

Bloomberg Analisti, 2023’ü İşaret Etti!

Bu arada, Bloomberg Intelligence’da bir emtia stratejisti olan Mike McGlone, Bitcoin’in muhtemelen “2023’te yeniden şaha kalkacağını” ve rallisine devam ederek potansiyel olarak finansal piyasalardan daha iyi performans gösterme eğilimini sürdüreceğini öngördü. Bitcoin son 24 saatte % 0.47 artış kaydederek an itibariyle 16.885 dolardan işlem görüyor. BTC’nin piyasa değeri 324milyon dolar civarında.

Kripto para piyasası, Kasım ayında yaşanan krizden sonra iyileşme belirtileri gösteriyor. Ancak mevcut ortam, kapsamlı bir boğa koşusuna doğru istikrar kazanmaktan çok uzak. Binance, mali açıdan sorunları olmadığını ve rezervlerinin kullanıcı varlıklarını güçlü bir şekilde desteklediğini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor. Son birkaç haftada, yatırımcılar borsanın tam şeffaflık politikasıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından BNB, FUD nedeniyle büyük oranda değer kaybetti. BTC mevcut fiyat aralığında durgun kalsa da, henüz önemli bir destek seviyesi bulamıyor.