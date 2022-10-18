2021 yılı rekorlar yılı olsa da 2022 yılında pek çok kripto para analistinin ve yatırımcının hayal kırıklıkları olduğunu görüyoruz.

Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin ve altcoin’lerin büyük çoğunluğu 2021 yılında yeni rekorlara imza attı ve bu süreç içinde kripto para piyasası toplam değerinin 3 trilyon dolar seviyesine yükseldiğine şahit olduk. Ancak 2022 yılı bir düşüş eğilimi ile geçiyor ve bu durumun arkasında Makroekonomik belirsizlik, enflasyon ve Fed’in faiz artırımları gibi pek çok etken yer alıyor. Peki, analistler 2022 yılı bitmeden kripto para birimlerinin hangi yöne gitmesini bekliyor?

Analistlerin Hayal Kırıklıkları

2021 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde BTC’de ciddi bir yükseliş eğilimi mevcuttu ve 69.000 dolar ile rekor seviye kaydedildi. O dönemde pek çok kişi Bitcoin’in 2022 sonunda da yeni rekorlara imza atacağını ifade ediyordu. 2022 yıl sonu tahminleri arasında 100.000 ve hatta 162.000 dolar gibi yüksek rakamlar yer alıyor. Örneğin; popüler analistlerden olan Plan B’nin stock to flow (S2F) modeli Bitcoin 2022 yılına kadar 100.000 dolar ve 2025 yılına kadar da 1 milyon dolara ulaşacağını iddia etmişti.

Buna ek olarak PlanB bir Twitter paylaşımında Bitcoin’in 2021 yıl kapanışını 135.000 dolar seviyelerinde yapacağını dile getirmiş olsa da lider kripto para birimi 2021 yılını 45.600 dolar seviyelerinde kapattı.

Ayrıca ünlü analist Willy Woo da 2021 yılı tahminlerinde yanılanlar arasında yer alıyor. Woo açıklamalarında Bitcoin’in 2021 yılını 162.000 dolar ile kapatacağını tahmin etmişti ve hatta 200.000 doların bile mümkün olduğunu dile getirmişti. Woo, Bitcoin fiyatının 50.000 dolar altına da hiç düşmeyeceğini de ifade etmişti. Ancak kripto kışı başladıktan sonra Woo tahminlerini güncelledi ve 30.000 doların Bitcoin için yeni 100.000 dolar olduğunu dile getirdi.

Yine de Woo, 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, Bitcoin’de artık eskisi gibi bir ayı piyasasının olmayacağını ve fiyatlarda dalgalanmaların devam edeceğini ifade etti. Bitcoin fiyatı ise o dönemden bu yana %70 üzerinde bir düşüş yaşadı. Lider kripto para birimi yazının kaleme alındığı sırada 20.000 dolar altında işlem görüyor.

“ETH/BTC ve USDT/USDC”

2021’de hem BTC hem de ETH tüm zamanların en yüksek seviyelerini elde ederken, ETH fiyatı Bitcoin’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi. Ekim ve Kasım 2021 boyunca, BTC %64’e yakın kazanç kaydetti, ETH ise %70’in üzerinde kazanç elde etti.

Eylül 2022’de planlanan Ethereum Merge ile ETH fiyatının bir kez daha BTC fiyat hareketini gölgede bırakmasını bekleniyordu. Ancak bu tahminler de gerçekleşmedi ve ETH büyük ölçüde BTC’nin ayak izlerini takip etti.

2021 yılında USDC’de görülen büyüme sebebiyle bazıları USDC’nin USDT’yi geride bırakacağını ifade ediyordu. USDC’nin piyasa değeri 2021 yılında 55 milyar dolar üzerine yükselmişti. Bununla birlikte USDT, piyasa değerine göre üçüncü en büyük dijital varlık olarak tekelini sürdürüyor. USDT‘nin piyasa değeri 68.4 milyar dolar iken USDC’nin piyasa değeri 44.7 milyar dolardı.

Meme Token’lar ve Metaverse Coin’ler

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme tokenlar, 2021 yılında büyük ses getirdi Büyük sosyal ilgi gören bir diğer alan ise ApeCoin (APE) ve Decentraland (MANA) gibi metaverse tokenleriydi.

DOGE ve SHIB gibi meme tokenlar 2021’in üçüncü çeyreğinde pazar kazançlarına öncülük ederken metaverse tokenları fiyat ve popülerlik açısından 2021’in sonlarına doğru yükseldi. Ancak pek çok isim hem metaverse hem meme token’larda artış beklese de 2022 yılı bu noktada da bekleneni yatırımcılara vermedi.

Dolayısıyla tüm bu bilgilere baktığımızda aslında 2022 yılı tüm kripto para piyasası için kötü geçti ve bazı popüler analistlerin yanıldıklarına şahit olduk. Ancak temkinli bir şekilde yatırım yapan, kendi araştırmalarına güvenen ve risk kontrolü içinde hamle yapan yatırımcıların korkmasına gerek olmadığını ifade etmekte fayda var. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi kripto para piyasasında hiçbir zaman net tahminler yapmak mümkün değil. Ayrıca pek çok analistin de 2022 yılında düşüş beklediğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla bir kez daha heyecana kapılmadan, planlı hamleler yapmanın önemini görüyoruz.