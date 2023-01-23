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Beklenen Altın Liste Nihayet Geldi! Bitcoin, SHIB ve 3 Altcoin Destan Yazacak: Takipte Kalın!

Bitcoin (BTC),ayı döngüsünden çıkmaya çalışırken, uzmanlar BTC ve bazı altcoin'lerin bu hafta da sürpriz ralliler yapabileceğine dikkat çekiyor. 
14:10
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC),ayı döngüsünden çıkmaya çalışırken, uzmanlar BTC ve bazı altcoin’lerin bu hafta da sürpriz ralliler yapabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin, Yoluna Devam Edebilir!

Bitcoin, sene başından bugüne neredeyse %40 değer kazandı. 18 haftanın en yüksek sevisine çıkmayı başaran Bitcoin, 25.000 doları hedefliyor.  Bitcoin’in son zamanlardaki başarısının kritik nedenlerinden biri, önemli sermaye girişi oldu. Finbold raporuna göre, Bitcoin bir hafta içinde 40 milyar doların üzerinde sermaye girişi kaydetti ve bu da fiyatının artmasına yardımcı oldu. Bitcoin‘de yatırımcı hissiyatı, küresel düzenleyicilerin düzenleme çağrısı yapmasına rağmen olumluya döndü. Mevcut ralli ayrıca, Federal Rezerv para politikasını etkilemesi muhtemel olan makroekonomik duruma ilişkin olumlu haberlerle de desteklendi.

Bununla birlikte, Bitcoin‘in yıla güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, odak noktasının bu kazanımları sürdürüp sürdüremeyeceği. Bu doğrultuda analistler, Bitcoin’in hala 28.0000 doları geçme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerken, 1 Şubatta’te düzenlenecek olan FOCM toplantısının Bitcoin için çok önemli olacağına dikkat çektiler. Bitcoin, an itibariyle 22.930 dolardan işlem görüyor

Aptos, GALA ve SOL: Birçok Neden Var!

Analistlerin listesindeki ilk altcoin Aptos (APT). Yılbaşından bugüne kadarki yüksek kazançları ve etkileyici yedi günlük ralli serisiyle APT, Ethereum (ETH) ve Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. APT’nin başarısının arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, çeşitli projelerinden aldığı destek oldu. Örneğin, Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsa (DEX) olan PancakeSwap, topluluğundan onay aldıktan sonra Aptos blok zinciriyle entegrasyonunu duyurdu. Ek olarak Atomic Wallet, APT’yi destekleyen son kuruluşlar arasında yer alıyor. APT’nin etkileyici fiyat rallisine katkıda bulunan bir diğer faktör de Meta Diem blockchain projesi oldu. Bu durum, Aptos blok zincirinin gelecekteki potansiyeli için çok fazla ilgi ve beklenti yarattı. Özellikle, Aptos ağı risk sermayedarlarından önemli miktarda fon alıyor.  Projenin yol haritasına göre geliştirme ekibi, ağdaki mevcut gas ücretlerini azaltmak için talebe dayalı gas maliyetlerini önemli ölçüde uygulamaya odaklanacak.  APT, son 24 saatte %6’nın üzerinde artışla an itibariyle 13,87 dolardan işlem görüyor.

Analistlerin listesindeki ikinci altcoin Gala (GALA). Oyun tabanlı Gala (GALA) blok zinciri, 2023’tek ralliye öncülük eden altcoin’ler arasında yer almaya devam ediyor. Proje kısa bir süre önce,   GALA token’larını yakacak yeni bir pay-by-burn güncellemesini duyurdu. Ek olarak Gala, başarılı bir şekilde uygulandığı takdirde GALA’nın fiyatını etkilemesi muhtemel birkaç yeni özelliği duyuran yol haritasını da güncelledi. Son kazanımlar, GALA’nın yılın en fazla artış kaydeden ikinci kripto para olarak ortaya çıkmasına neden oldu. Yatırımcılar ise NF) oyunlarına ve metaverse projelerine yeniden ilgi göstermeye devam ediyor. GALA, günlük yaklaşık %2’lik kazançlarla an itibariyle 0,05 dolardan işlem görüyor. Analistler ayrıca, SHIB ve SOL’un da yatırımcıların radarlarında olmasını tavsiye ediyorlar.

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