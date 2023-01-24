Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Beklenen Açıklama Geldi! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Bitcoin, Ethereum ve Aptos Yorumu: Kaçınılmaz!

Beklenen Açıklama Geldi! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Bitcoin, Ethereum ve Aptos Yorumu: Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) ve Aptos (APT) sene başından beri değer kazanmaya devam ederken, önde gelen 2 yöneticiden kritik açıklamalar yaptı.
13:00
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Aptos (APT) sene başından beri değer kazanmaya devam ederken, önde gelen 2 yöneticiden kritik açıklamalar yaptı.

‘Bitcoin ve Ethereum, Bu Tarihe Kadar Yükselebilir’

Kripto para piyasası Salı günü de ivme kazanmaya devam etti. Bitcoin (BTC) %1,48 artışla 23.000 doların üzerinde kalırken, Ethereum (ETH) ise 1.630 dolar seviyesinin üzerine çıktı Son 24 saatte BTC işlem hacmi, %12,78 artışla yaklaşık 26,82 milyar dolara ulaştı. Önde gelen platformlardan Mudrex’in CEO’su ve kurucu Ortağı Edul Patel’e göre, piyasalardaki iyimserlik yüksek kaldığı için Bitcoin son 24 saatte 23.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı. Mevcut ralli, BTC balinalarının birikim yapmaya devam etmesine ve fiyatları artırmasına bağlanabilir.

BTC‘nin desteği şu anda 22.900 dolarda, direnç ise 23.375 dolarda. öte yandan, Ethereum da 1.600 dolar seviyesinin üzerinde sağlam konumlandı. ETH boğaları için bir sonraki hedef muhtemelen 1.700 dolar seviyesi olabilir. Yöneticiye göre, çok büyük bir aksilik olmazsa, Bitcoin ve ETH 1 Şubat’taki FOCM toplantısına kadar yükselmeye devam edebilir. Kripto para piyasanın değeri, son 24 saatte %1,27 artarak 1,06 trilyon dolara ulaştı.

Aptos Uyarısı: Sona Erebilir!

DeFi’deki toplam hacim şu anda 4,8 milyar dolar, yani toplam kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %8,55’i. Tüm stablecoin’lerin hacmi şu anda 49.13 milyar dolar, bu da toplam 24 saatlik kripto piyasası hacminin %87.46’sı. CoinMarketCap’e göre Bitcoin’in piyasa değeri, yaklaşık %42.01 hakimiyet ve gün bazında %0.06 artışla 444.88 milyar dolar civarında seyrediyor. İlk 100 kripto para içinde en çok yükselen Aptos (APT), son yedi günde %60’ın üzerinde artış kaydetti. Önde gelen platformlardan WazirX’in CEO’su Rajagopal Menon’a göre, bu ralliye short squeeze ve Aptos‘un Asya’da, özellikle de Çin’deki popülaritesinin artması neden oldu.

Çin Yeni Yılı dün kutlandı ve bu APT rallisini etkilemiş olabilir. Yöneticiye göre, balina manipülasyonu nedeniyle Aptos rallisi risk altına girebilir. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.  Analistlerin listesindeki ilk altcoin Aptos (APT). Yılbaşından bugüne kadarki yüksek kazançları ve etkileyici yedi günlük ralli serisiyle APT, Ethereum (ETH) ve Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. APT’nin başarısının arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, çeşitli projelerinden aldığı destek oldu. Örneğin, Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsa (DEX) olan PancakeSwap, topluluğundan onay aldıktan sonra Aptos blok zinciriyle entegrasyonunu duyurdu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Gerçeğe Dönüş Vakti! Çöküşleri Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Gerçeğe Dönüş Vakti! Çöküşleri Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Uyarısı: Hazır Olun!
Ünlü Analist Net Konuştu: Bitcoin Oraya Gidiyor!
Ünlü Analist Net Konuştu: Bitcoin Oraya Gidiyor!
3 Ünlü Uzmanın Görüşü! Bitcoin ve Kripto İçin Uyardılar!
3 Ünlü Uzmanın Görüşü! Bitcoin ve Kripto İçin Uyardılar!
Sonunda! Bitcoin’de 30.000 Dolar İçin Tarih Veren Analist İddialı: Bu Altcoin BTC’yi Geride Bırakacak!
Sonunda! Bitcoin’de 30.000 Dolar İçin Tarih Veren Analist İddialı: Bu Altcoin BTC’yi Geride Bırakacak!
Uçuk Tahminlere Yer Yok! 3 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Olası Senaryo!
Uçuk Tahminlere Yer Yok! 3 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Olası Senaryo!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023