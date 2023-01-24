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Bitcoin (BTC) ve Aptos (APT) sene başından beri değer kazanmaya devam ederken, önde gelen 2 yöneticiden kritik açıklamalar yaptı.

‘Bitcoin ve Ethereum, Bu Tarihe Kadar Yükselebilir’

Kripto para piyasası Salı günü de ivme kazanmaya devam etti. Bitcoin (BTC) %1,48 artışla 23.000 doların üzerinde kalırken, Ethereum (ETH) ise 1.630 dolar seviyesinin üzerine çıktı Son 24 saatte BTC işlem hacmi, %12,78 artışla yaklaşık 26,82 milyar dolara ulaştı. Önde gelen platformlardan Mudrex’in CEO’su ve kurucu Ortağı Edul Patel’e göre, piyasalardaki iyimserlik yüksek kaldığı için Bitcoin son 24 saatte 23.000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı. Mevcut ralli, BTC balinalarının birikim yapmaya devam etmesine ve fiyatları artırmasına bağlanabilir.

BTC‘nin desteği şu anda 22.900 dolarda, direnç ise 23.375 dolarda. öte yandan, Ethereum da 1.600 dolar seviyesinin üzerinde sağlam konumlandı. ETH boğaları için bir sonraki hedef muhtemelen 1.700 dolar seviyesi olabilir. Yöneticiye göre, çok büyük bir aksilik olmazsa, Bitcoin ve ETH 1 Şubat’taki FOCM toplantısına kadar yükselmeye devam edebilir. Kripto para piyasanın değeri, son 24 saatte %1,27 artarak 1,06 trilyon dolara ulaştı.

Aptos Uyarısı: Sona Erebilir!

DeFi’deki toplam hacim şu anda 4,8 milyar dolar, yani toplam kripto para piyasasının 24 saatlik hacminin %8,55’i. Tüm stablecoin’lerin hacmi şu anda 49.13 milyar dolar, bu da toplam 24 saatlik kripto piyasası hacminin %87.46’sı. CoinMarketCap’e göre Bitcoin’in piyasa değeri, yaklaşık %42.01 hakimiyet ve gün bazında %0.06 artışla 444.88 milyar dolar civarında seyrediyor. İlk 100 kripto para içinde en çok yükselen Aptos (APT), son yedi günde %60’ın üzerinde artış kaydetti. Önde gelen platformlardan WazirX’in CEO’su Rajagopal Menon’a göre, bu ralliye short squeeze ve Aptos‘un Asya’da, özellikle de Çin’deki popülaritesinin artması neden oldu.

Çin Yeni Yılı dün kutlandı ve bu APT rallisini etkilemiş olabilir. Yöneticiye göre, balina manipülasyonu nedeniyle Aptos rallisi risk altına girebilir. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Analistlerin listesindeki ilk altcoin Aptos (APT). Yılbaşından bugüne kadarki yüksek kazançları ve etkileyici yedi günlük ralli serisiyle APT, Ethereum (ETH) ve Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi. APT’nin başarısının arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, çeşitli projelerinden aldığı destek oldu. Örneğin, Binance Smart Chain (BSC) üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsa (DEX) olan PancakeSwap, topluluğundan onay aldıktan sonra Aptos blok zinciriyle entegrasyonunu duyurdu.