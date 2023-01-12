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Beklenen Açıklama Geldi! Bitcoin Yatırımcısına ‘Hazır Ol’ Mesajı! İşte Uzman Görüşleri!

Bitcoin (BTC) 18.000 dolar seviyesini aşmayı başarırken, uzmanlar mevcut rallinin devam edip etmeyeceğine dair görüşlerini paylaşıyor. 
14:25
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 18.000 dolar seviyesini aşmayı başarırken, uzmanlar mevcut rallinin devam edip etmeyeceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

‘Bekle ve Gör’

Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle zor günler geçiren Bitcoin, sonunda 18.000 dolar seviyesin, geçmeyi başardı. Bitcoin, 2022’de %60’tan fazla değer kaybetti. 9 gün boyunca yükselen Bitcoin,  2020’den bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetti. Bitcoin, bu ayın başından beri %10’dan fazla değer kazandı. 2022’de kripto para karşıtlığı artarken, uzmanlar BTC‘nin enflasyona karşı koruma sağlamadığına dikkat çektiler. Hisse senetleri ve kripto paralar ağır bir darbe alırken, yatırımcılar son bir senedir enflasyon verilerine ve Fed’in faiz kararlarına odaklandı.

Bugün açıklanacak enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Bazı analistlere göre, Bitcoin ve altcoin‘ler, FTX çöküşünün ve ardından gelen iflasların yol açtığı krizden çıkıyor gibi görünüyor. CappThesis’in kurucusu Frank Cappelleri’ye göre, Bitcoin’in kendini kanıtlaması için önümüzdeki günlerde de buna benzer yükseliş serisi göstermesi gerekiyor. BTC bunu başarabilir. Bu nedenle, enflasyon verileri sonrasındaki günlerde BTC’nin göstereceği performans büyük önem teşkil ediyor.

‘İyi Görünüyor’

Zincir üstü analiz şirketi Glassnode‘un haftalık raporunda belirttiği gibi, Bitcoin volatilitesi tarihi düşük seviyelerde idi. Rapora göre, geçmişte böylesi dönemlerde Bitcoin’in büyük oranda değer kazandığı ralliler meydana geldi. BTC, yılın başından bu yana %10 arttı ve 30 Aralık’tan bu yana yükselmeye devam ediyor. Ayrıca, zayıflayan bir dolar, kripto paralar için istenen ortamı sağlıyor. Uzmanlara göre, piyasada güven yeniden başladığında kurumların yeniden Bitcoin’e dönmesi bekleniyor. Kripto para piyasanın değeri, gün içindeki %3,3’lük artışın ardından 925 milyar dolara ulaştı.

22 Kasım’daki piyasa döngüsünün en düşük seviyesinden bu yana neredeyse 100 milyon dolar piyasaya yeniden girdi. Bir sonraki hedef, FTX’in çöküşünün ardından kaybedilen 1 trilyon dolar seviyesinin geri alınması. Ethereum, günlük %5’lik bir artışın ardından dokuz hafta içinde ilk kez 1.400 doları aştı. ETH, geçtiğimiz iki hafta içinde Bitcoin’i geride bırakarak  %18 değer kazandı. Önde gelen analistlerden Dave the Wave’e göre, haftalık MACD indikatörü iyi görünüyor. Bu da BTC’de yükselişin önümüzdeki günlerde devam edebileceği anlamına geliyor.

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