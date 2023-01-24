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Bedeli Ağır Olacak! Geçmişte Yaşandı! Çöküşleri Bilen Analist Kanıt Sundu: Bitcoin Bu Seviyeye Çakılacak!

Popüler analist Benjamin Cowen, geçmiş verilere atıfta bulunarak mevcut Bitcoin (BTC) rallisinin sürdürülebilirliğine dair önemli uyarıda bulundu.
15:30
24 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler analist Benjamin Cowen, geçmiş verilere atıfta bulunarak mevcut Bitcoin (BTC) rallisinin sürdürülebilirliğine dair önemli uyarıda bulundu.

‘2020’yi Hatırlayın’: Resesyon ve Bitcoin Rallisi!

Cowen, 782.000 YouTube abonesine, Bitcoin‘in, 2020’deki ayı piyasasına benzer bir yol izleyebileceğini belirtiyor. O dönemde Bitcoin, uzun bir aradan sonra tekrar sürpriz bir şekilde toparlanmış daha sonra ise sert bir düzeltme yaşamıştı.  Bitcoin, Şubat ve Mart 2020 arasında yaklaşık 3.800 dolara düşmeden önce 10.500 dolara tırmanmıştı. Cowen’a göre, Bitcoin’in 2020’nin başlarındaki davranışı, resesyon veya resesyon benzeri koşullar yaşadığı tek zaman olduğundan, mevcut dönemle alakalı. Uzmana göre, 2020’de olanları tekrar düşünürseniz, 2020’nin ilk çeyreğinde kısa süreli bir resesyon yaşadık. Bitcoin yükselmeye başladığında birçok analist ve yatırımcı boğa döngüsünün başladığını iddia etti. BTC’nin yeni zirvelere ulaşacağına dair teoriler ortaya atıldı. Ancak, resesyon ortamı nedeniyle Bitcoin sert çakıldı.

Akılda tutulması gereken bir şey, Bitcoin’in 2020’nin başlarında 10.500 dolardan 3.800 dolara düşmesi. Bu hayal kırıklığı, Bitcoin için yaşadığımız tek resesyon sırasında gerçekleşti. Çok kısaydı ancak bedeli ağır oldu.  Cowen’a göre, net bir yön belirlenmeden önce Bitcoin’in fiyatı bir süreliğine 16.000 ila 30.000 dolar arasında değişebilir. Bitcoin‘in bu aralıkta bir süre kalıp ve ardından yine aynı oranda değer kaybedebilir.  Bitcoin, an itibariyle 23.069 dolardan işlem görüyor.

Boğa Tuzağı Uyarısı!

Son birkaç aydır sektördeki krizler ve makroekonomik belirsizlik ile mücadele eden Bitcoin, yeniden umut dağıtmaya başladı.  Uzun bir süredir düşük volatilite nedeniyle 17.000 dolar civarında işlem gören Bitcoin’in 20.000 doları geçmesi kritik önem teşkil ediyordu. Genesis’in iflas başvurusu ve devam eden olumsuz makro faktörlere rağmen, yatırımcı duyarlılığı Bitcoin lehine değişti. Aynı zamanda, Bitcoin, hükümetlerin son zamanlarda yarattığı düzenleyici endişelerine meydan okuyor. Bitcoin, sene başından bu yana %36 değer kazanarak beklenmedik bir performans sergiliyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki ay yapılacak Fed toplantısı, Bitcoin için bir sonraki dönüm noktası olabilir.  Bu nedenle gözler 1 Şuba’a çevrildi. Fiyatlardaki artış, boğaların aktif olarak piyasada bir yükseliş trendi oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak birçok analist son dönemde boğa tuzağı uyarısı yapıyor.

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