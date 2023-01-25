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Bitcoin (BTC) yeni bir sayfa açmak için mücadele verirken, 56 analistin katıldığı kritik anket yatırımcıların odak noktası oldu.

Finder Anketi: 2023’te 30.000 Dolar Gelecek mi?

Bitcoin 2023’e istikralı bir başlangıç yaparken, mevcut rallinin sürdürülebilirliği ise tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlar Fed’in kademeli olarak faiz oranlarını düşüreceğini ve BTC’nin yoluna devam edeceğini iddia ederken, bazıları ise resesyon endişesi nedeniyle daha karamsar bir tablo çiziyor. 50’den fazla analistin katıldığı bir anket, Bitcoin’in 2023’te zar zor 29.000 doları geçeceğini ortaya koyuyor. Anket ayrıca Bitcoin’in 2025’e kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.789 doları geri kazanamayacağını tahmin ediyor. Finder.com’un anketine katılan 56 uzman ayrıca, BTC‘nin bu yıl 13.000 dolara çakılma riskinin olduğuna dikkat çekti. Finder’ın uzmanları Bitcoin’in 2030’dan önce 188.000 dolara ulaştığını belirtti.

Terra, Three Arrows Capital, FTX ve Genesis krizine dikkat çeken analistler, kalıcı toparlanmanın zaman alacağına inanıyor. Analistler ayrıca kurumsal yatırımcıların Bitcoin’den uzaklaştığının alını çizdiler. Rapora göre, BTC’nin yeniden ivme kazanması için sektördeki krizlerin sona ermedi gerekiyor. Kurumsal yatırımın artması için regülasyon dönüm noktası olarak görülüyor. Resesyon riskinin devam ettiğini belirten uzmanlar, kripto paralarda beminsemenin artmasının da büyük önem teşkil edeceğini vurguluyor.

Analistler Uyarıyor!

Çoğu analist, volatilitedeki artışın BTC’nin daha düşük seviyelere çakılmasına neden olabileceğinden, ne olursa olsun bu aşamada dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Önde gelen analistlerden Meterial Indicator yatırımcıları son yükselişe çok fazla güvenmemeleri konusunda uyardı. Tanınmış analist Crypto Toni de mevcut rallinin “ölü kedi sıçraması” olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, makro ortam düzelmeden gerçek boğa döngüsünün başlaması imkansız. CryptoQuant tarafından hazırlanan rapora göre, mevcut ralli, BTC‘nin 2021 Kasım ayından bu yana yakalandığı düşüş trendinin üzerine çıkmaya çalıştığını gösteriyor. Analistler mevcut durumun “kritik bir karar noktası” olduğuna ve BTC’nin şu anda trend çizgisini yeniden test ettiğine dikkat çekiyor. Bitcoin, hafta sonu boyunca geçen Ağustos ayından bu yana en yüksek noktası olan 23.371 dolara ulaşmayı başardı. 23.000 dolar bölgesinde karşılaşılan direncin ardından Bitcoin dün %0.33 düşüşle kapandı ancak Bitcoin an itibariyle 22.650 dolardan işlem görüyor