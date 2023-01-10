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Bitcoin (BTC) 2023’e nispeten istikrarlı bir başlangıç yaparken, önde gelen 5 analist Reuters’a önemli açıklamalarda bulundu.

2023’ye Yeni Zirve Gelmeyecek!

3 hafta aradan sonra yeniden 17.000 dolar seviyesini aşan Bitcoin, 2022’de adeta kabusu yaşadı. Kripto piyasasının değeri, 1 Ocak’tan bu yana % 5 artarak 871 milyar dolara ulaştı, ancak geçen yılın bu zamanına göre hala yaklaşık % 57 daha düşük seviyede. Bitcoin 2023’ün başından bu yana yüzde 4,3 arttı, ancak 16.500 dolar ile 17.300 dolar arasında dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Önde gelen platformlardan Refinitiv Eikon’un verilerine göre, Bitcoin 7 günlük volatilitesinin Ekim 2018’den beri görülmeyen seviyelere düşmesiyle uzun bir süre kıpırdamadı.

Arcane Research’ün kıdemli analisti Vetle Lunde, 2023’te Bitcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmayacağını vurgulayarak yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini belirtti. CryptoCompare verilerine göre, kripto para spot işlem hacimleri, Aralık ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 48 düşerek Aralık 2019’dan bu yana en düşük seviye olan 544 milyar dolara düştükten sonra benzer şekilde sessizliğini koruyor. Arcane Research’e göre, yılın başında daha düşük işlem hacimleri yaygın olsa da, yaşanan krizler sonrası bireysel yatırımcıların piyasayı terk etmesi ile durum daha da kötüye gitti.

İyimser Tablo: Uzun Süren Düşük Volatilite..!

İsrail merkezli kripto para borsası eToro‘nun yatırım analisti Callie Cox’e göre Bitcoin’in oluşturduğu taban seviye cesaret verici. Bu durum, 16.000 dolar ve 17.000 dolar seviyelerinde çok fazla talep olduğunu gösteriyor. Dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’ta analist olan Marcus Sotiriou, Bitcoin çizelgelerinde fiyatı ve volatiliteyi takip eden teknik bir gösterge olan Bollinger bantlarının sıkılaşmasına işaret etti. Bantlar, Temmuz 2020’den bu yana en sıkı durumda ve bu tür bir sıkılaştırma, tarihsel olarak Bitcoin için devasa rallilerden önce geldi.

Bu olası senaryo, Arcane Research analisti Lunde tarafından da dile getirildi. Analiste göre, bu düşük volatilite dönemleri nadiren uzun sürer. Ancak, uzun süren düşük volatilite sonrası Bitcoin büyük oranda değer kazanır. Coinglass verilerine göre, Bitcoin vadeli işlemleri için fonlama oranları 19 Aralık’tan beri pozitif. Bu durum, trader’ların fiyatların yükseleceğine inandığını ve uzun pozisyonlarını açık tutacakları anlamına geliyor.

Kötümser Tablo: Krizler ve Makro Ortam!

Öte yandan, küresel ekonomide resesyon endişesi devam ederken, kripto paralar makroekonomik faktörlerden etkilenmeye devam ediyor. GlobalBlock analistlerinden Sotiriou’ya göre küresel ekonomideki belirsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle insanlar, riskli olarak gördükleri kripto paralara yatırım yapmaktan çekiniyor. MacroHive’da kantitatif araştırmacı olan Dalvir Mandara, ekonomik belirsizliğin, yatırımcıları ABD dolarını tercih etmesine neden olduğunu ve endeks ile ters korelasyon nedeniyle Bitcoin’in zor bir dönem geçireceğinin altını çizidi.

Mandara’ya göre, makkro ortam Bitcoin için hala düşüş eğilimi gösteriyor. Bu arada kripto şirketleri, Sam Bankman-Fried’in FTX borsasının çöküşü nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Bazı büyük firmalar tasarruf amacıyla çalışanlarını işten çıkarmaya başlarken, Silvergate kripto ile ilgili mevduatlarda 8 milyar dolarlık bir düşüş bildirdi ve bu da hisselerinin yaklaşık yüzde 43 oranında düşmesine neden oldu.