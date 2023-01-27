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Başka Söze Gerek Yok! 3 Veri ve 3 Analist Aynı Şeyi Söylüyor: Bitcoin Buraya Gidecek!

Bitcoin (BTC) yeniden umut dağıtmaya başlarken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına ve zincir üstü verilere dair önemli açıklamalar yaptı. 
15:00
27 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden umut dağıtmaya başlarken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına ve zincir üstü verilere dair önemli açıklamalar yaptı.

Zincür Üstü Veriler, Toparlanıyor!

Bitcoin sene başından beri %37 artış kaydederken, rallinin sürdürülebilirliği odak noktası oldu. Bu süreçte makro ekonomik faktörler önemli bir rol oynarken, analistler zincir üstü verilere de dikkat çekiyor. Akıllardaki soru ise BTC‘nin bir sonraki direnç seviyesini geçmeyi başaracağı mı yoksa bunun bir boğa tuzağı mı olduğu? Bitcoin’de zincir üstü metrikler, neredeyse üç hafta süren bir rallinin ardından daha güçlü görünüyor. Ayrıca, fiyat seviyeleri artık bir dizi temel teknik göstergenin üzerine çıktı. Ancak uzmanlara göre, tam bir boğa piyasasının başladığını söylemek için çok henüz erken olabilir. Stok-Akış Modeli’nin mucide “PlanB”, Bitcoin’de gerçekleşen getirinin yeniden pozitife döndüğünü bildirdi. Gerçekleşen getiri, belirli bir süre boyunca bir varlığın değerinde elde edilen gerçek kazanç miktarıdır.

Bitcoin artık rahat bir şekilde gerçekleşen fiyatının üzerinde işlem görüyor. Önde gelen analistlerden Willy Woo’ ya göre gerçekleşen fiyat şu anda 19.785 dolar. BTC bu eşiği 13 Ocak’ta geçti ve o zamandan beri de bu eşiğin üzerinde kaldı. Ele alması gereken bir sonraki dönüm noktası, 200 haftalık hareketli ortalama. Bu metrik geleneksel olarak ayı piyasası tabanının bir göstergesi olmuştur. 200 haftalık MA şu anda yükseliş trendini teyit etmek için bir sonraki hedef olan 24.685 dolarda.

Hedef 30.000 Dolar!

Ek olarak, BTC korku ve açgözlülük endeksinin “açgözlülük” bölgesine girmesiyle piyasa duyarlılığı da iyileşti. Endeksin Mart 2022 sonundan bu yana kaydettiği en yüksek seviye. Capriole Fonu kurucusu Charles Edwards, FTX’in çöküşü ve BTC‘nin nasıl bir kez daha toparlanmayı başardığına dair çarpıcı bir yorum yaptı. Edwards yaptığı açıklamada, “Hiç olmamış gibi. Birçoğu bunun sektörümüzün sonu olduğunu düşündü, ancak Bitcoin krizlerden her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döner. Bitcoin’in benimsenme oranını hiçbir şey durduramaz.” ifadelerini kullandı.  BTC, gün içindeki %1,7’lik düşüşün ardından an itibariyle 22.933 dolardan işlem görüyor. BTC, neredeyse bir haftadır 23.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor. Analistlere göre, bir sonraki hedefi, 2022 Ağustos ortasından beri görülmeyen bir fiyat olan 24.400 dolar. Bu mevcut direnç bölgesi kırılabilirse, 30.000 dolar kaçınılmaz.

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