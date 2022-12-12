Başarılı kripto para analisti ve trader'ı Nicholas Merten, Bitcoin'in (BTC) kısa vadedeki kaderinin yaklaşan iki önemli makroekonomik olaya bağlı olduğunu söyleyerek yatırımcıları uyardı.

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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Nicholas Merten, Bitcoin‘in (BTC) kısa vadedeki kaderinin yaklaşan iki önemli makroekonomik olaya bağlı olduğunu söyleyerek yatırımcıları uyardı.

Gözler ABD TÜFE Verileri ve Fed’in Faiz Kararında

DataDash’ın sunucusu Nicholas Merten, yeni bir video güncellemesinde, 510 binden fazla YouTube abonesine piyasanın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini ve her ikisi de bu hafta yapılması planlanan yılın son FOMC toplantısını, başka bir deyişle Fed’in faiz kararını beklediğini belirterek şunları söyledi:

İnsanlar neden düşüşü satın almıyor? Bana göre bunun nedeni önümüzdeki hafta açıklanacak olan TÜFE verileri ve Fed’in FOMC toplantısında açıklayacağı faiz kararı TÜFE verileri 13 Aralık’ta açıklanacak, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ise 14 Aralık’ta gerçekleşecek.

Merten, genellikle kripto para piyasasını hareketlendiren TÜFE verilerinin muhtemelen beklentileri (yüzde 7,3) aşarak daha yüksek gelmesini bekliyor.

Kripto para analisti, piyasanın yüzde 80’inden fazlası Fed’in faiz oranını 50 baz puan artırmasını beklerken, TÜFE raporuna bağlı olarak artışın daha yüksek olabileceğine dikkat çekti:

Eğer Fed, TÜFE’de aşağı yönlü büyük bir değişiklik görürse, yani enflasyonun her ay inanılmaz derecede yükseldiğini ve ulaşmayı hedefledikleri yıllık yüzde 2’lik hedefin hala çok uzağında olduklarını görecek olurlarsa o zaman 75 baz puanlık bir artış daha yapabilirler. Enflasyonu frenlemek için hemen şimdi, burada düzeltmek için gerekeni yapacaklarını kanıtlamak isteyebilirler.

“Fed, Faiz İndirse Bile Hemen Yükseliş Beklenmemeli”

Öte yandan Merten, Fed’in beklenenden daha düşük bir faiz artırımına gitmesi halinde bile piyasaların baskı altında kalabileceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: