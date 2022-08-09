Tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Tone Vays, Bitcoin'in (BTC) 2018 ve 2015 ayı piyasalarında dibe vurmasının ardından gelen bir sinyali yeniden vermeye hazırlandığını iddia etti.

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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, Bitcoin‘in (BTC) 2018 ve 2015 ayı piyasalarında dibe vurmasının ardından gelen bir sinyali yeniden vermeye hazırlandığını iddia etti.

Aylık Heikin-Ashi Grafiği

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, son strateji oturumunda 120 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in aylık grafiğindeki belirli bir göstergeyi yakından takip ettiğini söyledi. Kripto para analisti, Ağustos ayının tamamlanmasına üç haftadan daha kısa süre kala geçmişte birçok kez çalışan Bitcoin’in aylık grafikteki momentum tersine çevirme göstergesinin (MRI) bir kez daha güçlü bir yükseliş sinyalini vermeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

Buradaki yükseliş yapısını seviyorum. Bu, aylık Heikin-Ashi grafiğidir. Gerçek bir MRI alımını görmek istiyorum. Geçmişte birçok kez çalışan bu MRI alımları inanılmazdı. 2018’de ve 2015’te mükemmel bir satın alım fırsatı yakaladık. Ve eğer 2013’teki ayı piyasası daha uzun süre devam etmiş olsaydı eminim o zaman da bir sinyal alabilirdik. Ve işte burada: Fiyat önemli ölçüde yükselmediği sürece, üç hafta içinde üçüncü MRI alımı geliyor. Umarım böyle olur ama bunu bekleyip göreceğiz.

Yatırımcılar ve trader’lar, piyasa trendlerini takip etmek için Heikin-Ashi grafiğini kullanırken potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için MRI’ya güvenirler.

Ayı Piyasasının Dibi

Vays, ayrıca Bitcoin için ayı piyasasının dibinde olduğuna inandığını belirterek “Şu anda elimizde olan şey, 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanacak bir mum. Ve hareketli ortalamanın üzerinde mum kapanışı gelirse potansiyel olarak üzerinde bir mumun tamamı olacak, bu harika bir şey. Hala dipte olunduğuna inanıyorum. Güven seviyesi ne derseniz, 17 bin 500 doların altına düşmeyeceğimizde yüzde 65 eminim.” dedi.

BTC, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 1,35 düşüşle 23 bin 817 dolardan alınıp satılıyor. En büyük kripto para Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 455 milyar dolar seviyesinde.