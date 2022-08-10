Yatırımcılar ayı piyasasının ne zaman biteceğine odaklanırken, Amerikan bankacılık devi Morgan Stanley Bitcoin (BTC) ve bir sonraki boğa piyasasına dair çarpıcı bir rapor yayımladı.

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Yatırımcılar ayı piyasasının ne zaman biteceğine odaklanırken, Amerikan bankacılık devi Morgan Stanley Bitcoin (BTC) ve bir sonraki boğa piyasasına dair çarpıcı bir rapor yayımladı.

Fed Para Politikası ve Kaldıraç Sistemi

Bankaya göre bu süreçte boğa koşusuna işaret edebilecek iki ana faktör bulunuyor. Bankanın analistleri, ABD Merkez Bankasının genişlemeci para politikasını uygulamaya başlamasının Bitcoin’de yeni bir ralliyi tetikleyebileceğini iddia ettiler. Hayatta kalmayı başaran kripto kredi şirketleri, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından ve büyük bir kriz yaşadıktan kısa bir süre sonra hala yüksek getiri sunuyor. Kripto para vadeli işlem piyasası, önemli düzeltmeye rağmen sağlıklı görünüyor. Morgan Stanley piyasada yaşanan çöküşe rağmen kaldıraçlı işlem piyasasının ayakta kalmasına bağlı olarak kaldıraç sisteminin varlığının yeni bir boğa piyasası için kritik bir faktör olduğunu vurguladı.

Bir başka büyük Amerikan bankacılık kurumu olan JPMorgan’a göre, kripto para piyasası için en kötü senaryo geride kaldı ve Bitcoin, dip seviyeyi gördü. Bankanın analistleri, Ethereum’un yaklaşan birleştirme yükseltmesini Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için temel katalizör olarak görüyor. Mike Novogratz kısa süre önce, enflasyonu düşürmek için Fed’in agresif bir şekilde faiz oranlarını artırması nedeniyle Bitcoin fiyatının yakın gelecekte 30.000 dolar seviyesine yükselmesinin pek mümkün olmadığını tahmin etti. Ancak, önde gelen yatırımcı uzun vadede iyimserliğini sürdürüyor. Bloomberg analisti Mike McGlone kısa süre önce, lider kripto para biriminin 100.000 dolar seviyesine ulaşmasının sadece “an meselesi” olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Bitcoin’in tekrar 17.000 dolar seviyesine düşmesini bekleyen bazı analistler var.

Bitcoin İçin Kritik Seviye Açıklandı

Piyasanın önde gelen analistlerinden Ali Martinez, Bitcoin’in ikinci haftalık mumu 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapattığına dikkat çekti ve 200 haftalık hareketli ortalamanın 2014’ten bu yana ayı piyasalarının sonunun somut bir göstergesi olarak işlev gördüğünü vurguladı. Analiste göre, bu hafta, BTC’nin bu kritik seviyeyi destek olarak tutmak için 23.000 doların üzerinde işlem görmesi gerekiyor.

Martinez, 2014’ten bu yana önceki tüm BTC ayı piyasalarının 200 haftalık hareketli ortalama civarında sona erdiğini ifade etti. Ayı piyasasının ne zaman sona ereceği sorusu, kripto para piyasasının odak noktası oldu. Bununla birlikte, birkaç analist bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağından emin değilken, BTC’de dip seviyenin görüldüğüne dair fikir birliği hakim.