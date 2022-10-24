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Bank of America’dan Heyecanlandıran Bitcoin Raporu: Tekrar…! 40 Gün..!

Bitcoin (BTC) son aylarda bekleneni veremezken, Bank of America'dan gelen rapor önemli bir noktaya dikkat çekti. 
22:20
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) son aylarda bekleneni veremezken, Bank of America’dan gelen rapor önemli bir noktaya dikkat çekti.

Bitcoin-Altın Korelasyonu Zirvede: 40 Gün!

Son zamanlarda Bitcoin fiyatını belirlemede göz önünde bulundurulan faktörlerden bir tanesi Bitcoin’in hisse senetleri, altın ve dolar endeksi ile korelasyonu oldu. Bloomberg’in haberine göre, ABD merkezli yatırım bankalarından Bank of America, 40 gündür altınla yüksek korelasyon içerisinde olan Bitcoin’in yatırımcılar tarafından tekrar güvenli liman olarak nitelendirilmeye başlandığını ifade etti.  Fed’in faiz artırımları nedeniyle büyük bir darbe alan Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesine 28 Mart’ta 48 bin 234 dolar ile ulaştı. Ancak, doların güç kazanması ve dolayısıyla satış baskısı nedeniyle BTC, o günden bugüne yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değerini Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla görmüştü.

Küresel çapta birçok merkez bankası faizlerini artırırken, yatırımcıların Bitcoin ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara karşı temkinli davranması nedeniyle Bitcoin uzun bir süredir 20.000 dolar civarında işlem görüyor. Bitcoin, uzun süre S&P 500 ve Nasdaq 100 ile yüksek bir korelasyon içerisindeydi. Uzmanlar, BTC’nin reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu ortaya koydu. Güncel verilere göre, Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon son 40 günün zirvesine ulaştı.  Bitcoin’in altın ile 16 Ağustos’ta sıfıra yakın olan korelasyon seviyesi 40 günlük benzeşmeyle 0,50’ye ulaştı. Bitcoin’in teknoloji hisseleriyle korelasyonu altından daha yüksek olmasına rağmen, yatay seyrini koruyor. Bu sebeple altınla korelasyondaki değişim hem bankalar hem de analistler tarafından daha yakından izleniyor.

Bank of America: ‘Güvenli Liman’ Anlatısı Tekrar Gündemde

Bank of America’ya göre, Bitcoin’in diğer emtialarla bağlantılı fiyat hareketi yatırımcıların lider kripto para birimini aylardır riskli varlık olarak görüp satış pozisyonuna geçmesini değiştirebilir. Banka, yatırımcıların Bitcoin’i tekrar ‘güvenli liman’ olarak görmeye başladığına dikkat çekiyor.  ‘Zengin Baba, Yoksul Baba’ kişisel finans kitabının yazarı Robert Kiyosaki, ekonominin çökme olasılığının yüksek olduğunu ve hem Bitcoin hem de altının bir değer deposu olarak hareket edebileceğini savundu.

Ayrıca, Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, 2022’nin ilk yarısındaki piyasadaki sert düzeltmesinin ardından hem Bitcoin’in hem de altının toparlanmaya öncülük edecek varlıklar arasında olduğunu iddia etti. Aynı zamanda analist, Bitcoin’in son Federal Rezerv faiz artışlarından sonra sabit kalma kabiliyetinin varlığın olgunlaştığını gösterdiğini öne sürdü. Eski MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in 2026’da yeniden 68 bin 990 dolarlık rekor seviyesine yükseleceğini söylemişti. Saylor, Bitcoin’in altının piyasa değeriyle eşitlenmesi durumundaysa 500 bin doları geçeceği iddia etti.

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