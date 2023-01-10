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Bitcoin (BTC) 17.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken, önde gelen 2 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair kritik açıklamalarda bulundu.

3 Kritik Gelişme: Volatilite Artacak!

Bitcoin uzun bir süredir yatay yönde hareket ettikten sonra, 17.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Düşük volatilite ve işlem hacmi nedeniyle yerinde sayan BTC, an itibariyle 17.229 dolardan işlem görüyor. Hisse senetleri de hareketlenmeye başladı. S&P 500 ve Nasdaq da artış kaydetti. TradingView’den alınan veriler, Bitcoin’in Pazartesi günü öğleden sonra 17.389 dolara kadar yükseldiğini ve ardından 17.200 dolar civarındaki desteğe geri çekildiğini gösteriyor. Önde gelen platformlarlardan Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff’a göre BTC’nin 17.000 doların üzerinde kalması kritik önem teşkil ediyor.

Uzmana göre, BTC’nin 17.000 ve 17.200 doları destek noktasına çevirmesi, ralliyi sürdürülebilir hale getirebilir. Popüler analist Micheal van de Poppe de bu süreçte iyimser bir tablo çiziyor. Stratejiste göre, Powell’ın bugün yapacağı konuşma, Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri ve Cuma günkü açıklanacak olan diğer veriler nedeniyle bu hafta Bitcoin’de volatilite büyük oranda artacak. Poppe, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü ve bir sonraki hedefinin 17.350-17.550 dolar arasındaki arz bölgesi olduğunu iddia etti.

Çin, Sınırları Açıyor!

Michael van de Poppe ayrıca Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının FOMC’un 1 Şubat’taki bir sonraki faiz artırım kararına kadar toparlanabileceğine dikkat çekti. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor. Çeşitli makroekonomik faktörler, küresel ekonomide enflasyonun yavaşlamasına ve toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in uluslararası sınırları yeniden açması ve diğer merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları yatırımcıların duyarlılığını artırdı.

Ayrıca, teknik veriler incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum‘un, olumsuz geçen haftaya rağmen kilit destek seviyelerinin güçlü bir şekilde üzerinde kaldığı görülüyor. Bitcoin ve ETH, FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından artış kaydetmeyi başarmıştı. Analistler, düşük volatilite sonrası önümüzdeki haftalarda bir toparlanma bekliyorlardı, Bitcoin 17.000 doların üzerine çıkarken, Ethereum ise 1.300 doları aşmayı başardı. Uzmanlara göre, kripto para piyasasındaki rallinin arkasındaki ana neden, ABD’de ücret artışındaki yavaşlama ve hizmet sektörü faaliyetlerindeki daralma.