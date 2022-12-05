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Aykırı Tahmin! Bitcoin’de 50.000 Dolar İçin Tarih Veren Analist: 3 Altcoin Patlayacak!

Bitcoin (BTC) FTX krizi ve Fed'in para politikası nedeniyle zor günler geçirirken, önde gelen bir analist iyimser bir tablo çiziyor. 
13:45
5 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) FTX krizi ve Fed’in para politikası nedeniyle zor günler geçirirken, önde gelen bir analist iyimser bir tablo çiziyor.

2023’ün 2. Çeyreğinde..!

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para stratejisti, Bitcoin’in gelecek yıl büyük bir ralli için hazırlandığına inanıyor. Analist Michaël van de Poppe, 642.700 Twitter takipçisine, Bitcoin’in önemli Fibonacci seviyelerine göre Haziran 2023’e kadar 42.313 dolara ve ardından 50.324 dolara ulaşacağını belirtti. Uzmana göre, Bitcoin’de 2023’ün 2. çeyreğinde büyük rallilere tanık olacağız.  Bitcoin, gün içinde %1,63 artışla an itibariyle 17.334 dolardan işlem görüyor. Van de Poppe, ayrıca 1.200 dolar seviyesindeki direnci kırdıktan sonra muhtemelen yükseliş eğiliminin sürdüreceğini söylediği Ethereum’u (ETH) yakından izliyor. Analiste göre, Ethereum hedef fiyata henüz ulaşmadı. Bu yüzden, ETH de ivme kazanmaya devam edecek. Ethereum, son 24 saatte %2,45 artışla an itibariyle 1.290 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesinde birbirleriyle ölçeklendirmek ve iletişim kurmak için tasarlanmış bir blockchain ekosistemi olan Cosmos (ATOM) var. Van de Poppe’ye göre Cosmos, 10 doların üzerinde işlem gördüğü sürece yükseliş eğilimi devam edecek.  Uzmana göre, bu süreçte ATOM için en büyük destek seviyesi 9,40 dolar. Rallinin devam etmesi için 10 doların tutulması şart. ATOM daha sonra 12.25 dolara çıkabilir. ATOM, gün için %3,38 artışla an itibariyle 10,41 dolardan işlem görüyor.

Ethereum Name Service (ENS)!

Yatırımcının radarındaki son altcoin, kullanıcıların kripto adresleri için kişiselleştirilmiş alan adları oluşturmasına olanak tanıyan Ethereum Name Service (ENS). Van de Poppe’ye göre ENS, 13 dolar civarındaki direnci desteğe dönüştürdükten sonra ralli için hazırlanıyor. Analiste göre, 13 doların üzerinde bir kırılma ve direncin desteğe dönüştürülmesi, önemli faktörler. Büyük olasılıkla, ENS değer kazanmaya devam edecek. ENS öncelikle  15,40 dolar ve daha sonra ise 17 dolara ulaşabilir.

Analistlere göre, 2022 yılında da hem makroekonomik şartlar hem de FTX krizinin neden olduğu domino etkisi nedeniyle BTC’nin ivme kaybetme olasılığı yüksek. Federal Rezervler daha küçük oranda faiz oranı artışlarına dönme sinyali verirken, resesyon riski ise devam ediyor. Bitcoin ve altcoin’lerin yeni zirvelere ulaşması için mevcut ortamın değişmesi gerekiyor. Analistler ise ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair bölünmüş durumda.

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