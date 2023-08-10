Amazon Web Services (AWS), Fantom blockchain ağında merkezi olmayan oyunlar oluşturmak için Web3 geliştiricilerine beceriler öğretmeye yönelik bir atölye başlattığını duyurdu. Bugün Fantom Blog internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu becerileri öğrenmek isteyen herkes atölyeye katılabilecek veya gelişmeleri takip edebilecek.

Atölye Web3’ün Kapılarını Aralayacak

Fantom ağında başlatılacak olan Web3 geliştirme atölyesi katılımcıları Web3 oyunları aracılığıyla çeşitli temel kavramlarla tanıştıracak. Proje, oyun geliştirme yoluyla öğrenme gelişiminin katılımcıların temel ve sürükleyici olmayan programlar oluşturmaktan daha etkili bir şekilde yararlı olacağına dikkat çekiyor.

Web3 geliştirme atölyesi AWS’nin bulut altyapısından faydalanacak ve şimdilik 4 laboratuvardan oluşacak. Zaman içinde ise bu sayı toplamda 5’e çıkacaktır. Her laboratuvar, katılımcılara Fantom’da bir oyunun tüm yönlerini oluşturma sürecinde rehberlik eden birden fazla adımdan oluşucak.

Ayrıca her laboratuvar bir öncekinin üzerine inşa edilecek ve sonunda geliştiriciler tamamen etkileşimli ve sürükleyici bir oyun deneyimine sahip olacak. Şimdi her bir laboratuvarın içeriğine daha yakından bakalım:

Cüzdan Kurulumu

İlk laboratuvarda katılımcılar bir MetaMask cüzdanının nasıl kurulacağını ve Fantom test ağına nasıl bağlanacağını öğrenecekler. Ayrıca bir cüzdana sahip olmak içerik oluşturucuların varlıkları, karakterleri ve öğeleri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayacak.

Blockchain’de Şans

İkinci laboratuvar, ilgi çekici bir oyun deneyimi yaratmak için gerekli olan temel konulara değiniyor. Katılımcılar blockchain ağında çeşitli kavramları keşfedecek ve oyunlarına bir şans unsuru eklemek için Chainlink VRF‘den yararlanacaklar.

Bir Oyun Yaratın

Üçüncü laboratuvarda katılımcılar yeni öğrendikleri becerileri bir oyun geliştirerek test edecekler. Oyuncuların NFT formatında karakterler yaratmalarını ve daha sonra puan kazanmak için görevlere gönderilmelerini sağlayan bir akıllı sözleşmenin nasıl geliştirileceğini öğrenecekler.

Kullanıcı Arayüzü Oluşturun

Dördüncü laboratuvar katılımcılara oyunlar için basit bir kullanıcı arayüzünün (UI) nasıl oluşturulacağını öğretecek. Kullanıcı arayüzü, kullanıcıların her bir oyunu nasıl oynayacağı belirleyecek ve kullanıcıların tam yığın web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olan AWS Amplify üzerinde barındırılacak.

Atölye katılımcılarının Solidity hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca AWS yeni başlayanların önce blockchain teknolojisinin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı gibi temel blockchain kavramları hakkında dersler içeren Web3 geliştirme atölyesini tamamlamalarını öneriyor.

Atölyenin Fırsatları Neler?

Fantom’da Web3 geliştirme atölyesi geleceğin yazılımcılarına Web3 alanında değerli beceriler edinmeleri ve blockchain teknolojisinin heyecan verici potansiyelini keşfetmeleri için bir fırsat sunuyor. İster repertuarınızı genişletmek isteyen deneyimli bir yazılımcı olun ister merkezi olmayan uygulamalar dünyasına girmek isteyen bir acemi olun. Bu atölye ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sağlayabilir.

Oyunların, blockchain teknolojisinin küresel olarak benimsenmesinde hayati bir rol oynaması ve dünya çapında milyonlarca yeni kullanıcının sisteme dahil edilmesine yardımcı olması bekleniyor. Bu nedenle bu atölye aynı zamanda tüm teknoloji alanındaki yazılımcılara blockchain altyapısı ile oyun geliştirmeyi keşfetmeleri için yardımcı olacaktır.