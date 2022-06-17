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Bitcoin’den (BTC) elde ettiği servet sayesinde ”Kripto Kralı”unvanını alan Avustralyalı iş adamı, BTC fiyatına dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Bitcoin, 12.000 Doların Altına Düşerse..!

“Kripto Kralı” olarak bilinen Avustralyalı bir işadamı, Daily Telegraph’a, Bitcoin’in 12.000 doların altına düşmesi durumunda, 7 milyon dolar değerindeki yazlık villasını satacağını ve bu parayla BTC alacağını iddia etti. Aynı zamanda araştırma şirketi Finder’ın kurucu ortağı olan Fred Schebesta, Sidney’deki Tamarama sahil bölgesinde bulunan devasa villasını gerçekten satışa çıkaracağına dair söz verdi. Bitcoin fiyatı şu anda 2020’den bu yana en düşük seviyesi olan 21.000 dolar civarında işlem grüyor. 2006 yılında anket ve araştırma sitesi Finder’ı kurmadan önce Pizza Hut’ta çağrı merkezi çalışanı olarak kariyerine başlayan ve an itibariyle 210 milyon dolardan fazla büyük bir servetin sahibi olan 39 yaşındaki girişimci, Bitcoin bahsi konusundan şaka yapmadığını belirtti. İnsanlara da Bitcoin‘in 12.000 doların altına düştüğünde, dipten alım yapmalarını tavsiye etti.

Lüks yazlık villasına ek olarak, Schebesta, Bitcoin yatırımlarından elde ettiği gelir sayesinde kısa süre önce Coogee bölgesinde 17 milyon dolarlık lüks bir ev satın aldığını açıkladı. Kripto para birimleri sayesinde zengin olduğunu açıklayan yönetici, uzun vadede Bitcoin‘in yeni zirvelere ulaşacağına inanıyor. Kripto para fiyatları, makroekonomik şartlar nedeniyle düşmeye devamediyor.. Faiz oranlarını yükselten merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşı, Japonya’nın ekonomik sorunları ve Terra krizi gibi etkenler ise bu endişeyi daha da artırdı.

”Yükselmesi İçin Düşmesi Gerek”

Uzmanlara göre, Bitcoin 20.000 doların altına düşerse büyük bir satış bekleniyor, bu da fiyatları daha da düşürecek çünkü milyonlarca dolarlık tasfiyeleri tetikleyecek. Bitcoin bu kririk fiyat bariyerinin altına düştüğünde, 2017 zirvesinden bu yana önceki beş yıldaki tüm değeri gitmiş olacak. Ancak Schebesta’ya göre, Bitcoin’in yükselebilmesi için önce düşmesi gerekiyor.

Uzmanlar, Bitcoin‘de (BTC) 20.000 doların altına bir düşüşün, kaldıraçlı pozisyonların büyük tasfiyelerini tetikleyebileceğini ve bu yıl zaten %50’den fazla düşen varlığa daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi. Kripto para şirketi Ballet Global Inc’in CEO’su ve kurucusu Bobby Lee’ye göre, yatırımcılar bu pozisyonları açığa çıkarmak için kaldıraç kullanıyor. Yöneticiye göre, ortaya çıkan “kaldıraç savaşları” fiyatları etkiliyor. Bu, durum, firmalar için marj çağrılarını tetikleyebilir. Lee, Perşembe günü Bloomberg TV ile yaptığı röportajda şunları söyledi: