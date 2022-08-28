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Avrupa ülkeleri, Rusya’nın gaz sevkiyatını azaltması, gaz ve elektrik fiyatlarının zirve yapması nedeniyle enerji krizini hafifletmek için önlemler almaya devam ediyor. Peki, AB’deki enerji krizi Bitcoin’i (BTC) etkiler mi?

Enerji Krizi: Enflasyon ve Para Politikası

Avrupa Birliği enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını devreye soktu. Bu planla AB ülkelerinin Mart 2023’ün sonuna kadar gaz tüketimini, son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 azaltmaları hedefleniyor. Kıtada enerji fiyatları yeni rekor seviyelere yükseldi. Nükleer reaktörlerin üretiminin yanı sıra rüzgâr ve hidroelektrik üretiminde yaşanan düşüş, sorunların katmerlenmesine neden oldu. Kripto para piyasasının önde gelen analistlerinden Lark Davis’e göre, yaklaşan enerji krizi, enflasyonla mücadelede önemli bir engel teşkil ediyor. Davis, son zamanlarda oldukça dikkat çeken YouTube videosunda AB ekonomisinin alarm verdiğini iddia etti. Piyasa ve kripto analistleri, Avrupa kıtası dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğu için Avrupa’daki enerji krizinin küresel ekonomiyi etkileyebileceğini belirttiler. Bloomberg analisleri, enerji krizinin tüm dünyada enerji fiyatlarını etkileyebileceğine dikkat çekti. Temel olarak, Avrupa’daki bir enerji krizi, küresel olarak enerji maliyetini etkileyecek ve bu da enflasyonu artıracaktır.

Davis, Avrupa’daki büyük enerji krizi ile yatırım portföyleri arasındaki ilişkiye değindi. Analistler, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının 2022’nin başından bu yana 4 kat arttığını kaydetti. Veriler, fiyatın bir yılda yüzde 1.000’in üzerine çıktığını gösteriyor. Başladığı yıldan bu yana Avrupa’da doğal gaz fiyatı belirli faktörlerden dolayı giderek arttı. Analistin söylediği ilk faktör, birçok ülke karantina kısıtlamalarını hafiflettiği ve günlük faaliyetlere devam ettiği için artan talep oldu. Çin ve Hindistan gibi ülkeler, imalat ve sanayileri için giderek artan bir şekilde enerji talebi görüyor. Ayrıca Davis, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa’daki ve dünyadaki diğer ülkelerdeki enerji fiyatlarını da etkilediğinin altını çizdi. Rusya’nın devlete ait enerji şirketi Gazprom, 2021’in son çeyreğinde AB’ye yüzde 24 daha az gaz gönderdiğini söyledi. Bu durum, gaz fiyatlarının daha da artmasına neden oldu. Ayrıca Davis, Avrupa’da enerji fiyatlarını iten üçüncü faktör olarak Rusya’ya yönelik yaptırımlara işaret etti ve şunları söyledi:

Savaşın başlamasından sonra, AB, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’ya, Rus petrolüne ithalat yasağı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir yaptırım uyguladı. Batı, özellikle Rusya’nın enerji endüstrisini hedef aldı. Rusya, Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi konumunda. AB gazının %43.4’ü Rusya’dan alıyor. Bu durum, gaz fiyatlarını ve enflasyonu etkileyecek.

Bitcoin, Nasıl Etkilenir?

Avrupa’da devam eden rekor sıcaklık ve kuraklık, klima kullanımını artırarak enerji talebine ivme kazandırıyor. Kuraklık, tarıma ağır darbe vururken, birçok nehir tamamen kurudu. Özellikle, Rusya Avrupa’ya tüm gaz ihracatını keserse, Avrupa’daki mevcut enerji krizi daha da kötüleşebilir. Bu felaket senaryosunda, AB’de yer alan şirketler, fabrikalar ve işletmeler büyük bir çıkmaza girebilir.

Davis’e göre, genel olarak konuşursak, yükselen petrol ve gaz fiyatları ortalama yatırımcı için kötü haber. Çünkü bu, merkez bankalarının faiz oranlarına ve enflasyona halihazırda olduğundan daha fazla müdahale etmek zorunda kalma olasılığını artıracağı anlamına geliyor. Bu durum, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyası için daha fazla satış baskısını ve düşüşü tetikleyecek.