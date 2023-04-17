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Avalanche’ın AVAX’ı Yükseliyor! Popüler Altcoin’de Neler Oluyor?

Avalanche'ın AVAX'ı bugünkü yükselişi ile altcoin piyasasına liderlik ediyor. Popüler altcoin'deki hareketliliğin nedeni ne?
12:31
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin’ler arasında yer alan Avalanche‘ın AVAX’ı, bugün için Nisan ayını çok iyi bir noktada kapatmak için büyük hamleler yapan altcoin’lerin yükselişine liderlik ediyor. Altcoin, bu yazının hazırlandığı sırada günlük zaman diliminde yüzde 6,67’lik yükselişle 20,68 dolardan işlem görüyor. AVAX’daki bu yükselişin nedeni ne, gelin daha yakından bakalım.

AVAX Fiyat Grafiği

Avalanche’ın AVAX’ının son dönemde yaptığı fiyat hareketleri, Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ile yaşanan düşüşün ardından dikkat çekici bir noktada. 146 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşan Avalanche güncel fiyatlarla bu seviyenin yüzde 85 altında işlem görüyor olsa da yatırımcılar altcoin’in son dönemde yaptığı fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

AVAX‘ın yükselmesi için birçok neden söz konusu olsa da Avalanche protokolünü çevreleyen mevcut yükseliş için görünür bir tetikleyici yok gibi görünüyor. Hisse İspatı (PoS) konsensus mekanizması hala sektörler arası bir öneme ve temellere sahip olsa da yatırımcılardan gelen büyük çaplı satın alımlar herhangi bir önemli haber veya olay tarafından körüklenmedi. Bu durum kimi kesim için bir endişe kaynağı olsa da, tam tersi de düşünülebilir.

Avalanche için son birkaç haftadır oluşan temeller şu anda yatırımcılar için çekici olmaya devam ediyor. Tahmin edilebileceği gibi böyle bir büyüme daha güvenilirdir ve büyük ölçüde sürdürülebilir ralli yaşanmasına yardımcı olabilir.

Avalanche Yöntemiyle İnşa Etmek

Avalanche, ağdaki işlemlerin gerçekleşme süresi açısından sektörde en hızlı olarak kabul edilen Blockchain protokollerinden biri olarak markalaştı. Hızlı ve güvenli işlemleri iyi bir satış noktası olsa da, Avalanche kendini tamamen farklı bir şekilde inşa etmeye odaklanmış durumda.

Avalanche, bir dizi benzersiz yardımcı program sunan farklı markalarla ortaklıklar ve iş birlikleri yoluyla benzersiz bir büyüme trendi çiziyor. Protokol son olarak Hindistan’ın en büyük e-spor yayın platformu olan Loco ile ortaklık kurdu. Ortaklık, dünya çapındaki e-spor hayranları için bir NFT pazar yeri olan LegendsByLoco’nun piyasaya sürülmesiyle Loco’nun 50 milyondan fazla kullanıcısının Avalanche’a katılmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

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