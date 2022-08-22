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Atıl Duran Bitcoin’in Değeri (BTC) Türkiye’nin 2022 GSYH’nı Yarıladı!

Veriler, atıl duran adreslerde tutulan Bitcoin (BTC) sayısının artmaya devam ettiğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.
15:50
22 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Farklı nedenlerle, bazı Bitcoin (BTC) adreslerinin en büyük kripto parada önemli miktarlarda para tutmasına rağmen yıllar boyunca herhangi bir işlem yapmadığı ve adreslerini uyku modunda tuttuğu bilinmektedir. Son veriler, bu türdeki adreslerde tutulan BTC sayısının artmaya devam ettiğini, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.

Atıl Duran BTC Sayısında ATH

Bitinfocharts’ın sağladığı verilere göre, 22 Ağustos itibariyle son beş yılda atıl duran adreslerde tutulan kümülatif Bitcoin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 17.87 milyon BTC‘ye ulaştı. 17.87 milyon BTC yazım sırasındaki güncel fiyatlarla 379.6 milyar dolara karşılık geliyor. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2022 tarihli Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na göre Türkiye’nin 806.8 milyar dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ile 2021’de dünyanın en büyük 21’nci ekonomisi oldu. Türkiye‘nin 2022 GSYH’nın 692.4 milyar dolar olması bekleniyor. Bu da atıl duran adreslerdeki Bitcoin’in değerinin Türkiye’nin 2021 GSYH’sini hemen hemen yarıladığı, beklenen 2022 GSYH’nı ise fazlasıyla geçtiği anlamına geliyor.

Verilere göre, atıl duran adreslerdeki BTC sayısı şu anda dolaşımdaki 19.12 milyon BTC’nin yüzde 90’ından fazlasına karşılık geliyor. En büyük hareketsiz adreste güncel Bitcoin fiyatlarıyla en büyük kripto parada 1.6 milyar dolar değerinde 79 bin 957 BTC bulunuyor. Kümülatif olarak, atıl duran en büyük beş adreste 3.9 milyar dolar değerinde 185 bin 96 BTC tutuluyor.

Atıl Duran Bitcoin Adresleri

Bakiyesi sıfırdan büyük olan ve belirli bir süre boyunca işlem yapmayan bir Bitcoin adresi atıl duran Bitcoin adresi olarak tanımlanır. Bu tür adreslerin ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır.

Al ve satmadan tut yatırım stratejisi (HODL), söz konusu atıl duran adreslerin önemli bir kısmının yatırım stratejisini yansıtıyor. Özellikle, kripto para piyasalarındaki yüksek volatiliteye rağmen, birçok yatırımcı nakit çıkışı yapmak için gelecekteki bir ralli üzerine bahis yapar. Bu stratejinin kripto para piyasalarındaki düzeltmelere rağmen hızlı kar etmenin bir yolu olarak ortaya çıktığını belirtmekte fayda var.

Ek olarak, bazı atıl duran adresler, esas olarak özel anahtarlarını veya fiziksel cüzdanının kaybedilmesiyle oluşuyor. Yatırımcıların veya trader’ların cüzdan şifrelerini unutması veya kaybetmesi nihayetinde BTC’lerin kaybedilme ihtimalinin bulunmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle uyuyan BTC adreslerinin içindeki varlıklar gelecekte hiçbir şekilde uyanmayacak şekilde hiçbir zaman ulaşılamaz olabilir.

Tüm bunlara ek olarak, hack’ler sonucu çalınan BTC’ler ve esas olarak soruşturmalardan kaçınmak amacıyla hareketsiz adresler de bulunmaktadır. Ancak son yıllarda kripto paraların anonimliğine rağmen araştırmacıların bir adresten diğerine olan işlemleri izleyerek çalınan fonların izini sürmeyi başardıklarını belirtmek gerekiyor. Bu da söz konusu çalınan fonların tutulduğu adreslerin ne kadar sessiz kalsa da harekete geçtiği anda tespit edilebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca, söz konusu adreslerin bazılarının Bitcoin‘in ilk dönemlerinden kalma olduğu görülüyor. En büyük kripto paraya yatırım yapan ve cüzdanındaki varlıkları koruyan ilk yatırımcılar birer devasa Bitcoin balinalarına dönüştü. Bu tür adreslerin yeniden etkin hale gelmesi durumunun BTC fiyatı üzerinde muazzam bir etkisinin olabileceğini de not etmek gerekiyor. Örneğin, Bitcoin’deki eski ve aktif olmayan adreslerden gelebilecek herhangi bir transfer genellikle yatırımcıların karlarını maksimize etmesi için yükseliş sırasında gelir gelir ve bunun sonucunda piyasalarda yüksek volatilite yaşanabilir.

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