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  •   Asıl Tehlike Açıklandı: “Bitcoin Saniyeler İçinde 5.000 Dolara Çakılabilir” İşte Korkutan Rapor!

Asıl Tehlike Açıklandı: “Bitcoin Saniyeler İçinde 5.000 Dolara Çakılabilir” İşte Korkutan Rapor!

Birçok analist Fed faiz artırımlarına ve FTX krizine vurgu yaparken, önde gelen bir analitik şirketi Bitcoin'deki (BTC) en büyük tehlikeyi açıkladı. 
15:50
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Birçok analist Fed faiz artırımlarına ve FTX krizine vurgu yaparken, önde gelen bir analitik şirketi Bitcoin’deki (BTC) en büyük tehlikeyi açıkladı.

Çin: 194.000 Bitcoin..!

Veriler, kripto paralar üzerindeki yasağa rağmen Çin’in aslında devasa bir Bitcoin (BTC) balinası haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre, Çin isterse tüm kripto para piyasasını saniyeler içinde yok edebilir. Analist Paulo A. Jose’ye göre, 2019’da Plus Token programından büyük miktarda Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) el koyduktan sonra, Çin hükümeti an itibariyle MicroStrategy ve Tesla gibi şirketlerden daha fazla BTC’ye sahip. Bu bilgi ilk olarak 2 Kasım’da blockchain veri analiz platformu CyptoQuant‘ın kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju tarafından yayınlandı.

Şirket, aynı zamanda en büyük Bitcoin varlıklarına sahip halka açık şirketleri listeleyen bir tablo yayınladı. Raporda, “Çinli yetkililer 2019’da PlusToken dolandırıcılığından 194.000 BTC, 833.00 ETH ve bazı altcoin’ler ele geçirdi. Çin, 6 milyar dolar değerindeki varlıkları ulusal hazineye devretti, MicroStrategy’nin 130.000 BTC’si var.” ifadelerine yer veridi  Young Ju,  ayrıca Bulgaristan’ın da elinde 200.000 Bitcoin bulundurduğuna dikkat çekti. Ülke, 2017’de bir kripto suç çetesini çökertmeyi başardı ve varlıklarına el koydu. Fortune’a açıklama yapan   Young Ju, şunları vurguladı:

Çin riskini, madenciler, kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gelen satış basısı ile karşılaştırdığınızda, olayın ciddiyetinin farkına varıyorsunuz.

Analist, Terra Krizini Örnek Verdi!

Terra (LUNA) platformunun çöküşüyle ​​paralellikler çizen Young Ju, Luna krizindeki satış baskısı nedeniyle Bitcoin’in 30.000 dolardan 17.000 dolara düştüğünü ve bunun, 80.000 Bitcoin civarında olduğunu söyledi. Çin’in elindeki 194.000 BTC’yi satması eşi benzeri görülmemiş bir felakete yol açabilir. José’ye  göre, Çin el konulan 194.000 BTC’yi satmaya başlarsa, kripto piyasasına ciddi şekilde zarar verebilir ve Bitcoin fiyatını yedi saniyeden kısa bir sürede 5.000 dolara düşürebilir.

Çin, 2021’in ortasından bu yana kripto paralar ile ilgili tüm hizmetlere ülke çapında bir yasak uygulayan bir devlet haline geldi. Ancak yasak, dijital varlıkları benimsemede ilk on lider ülke arasında yer almasını engellemedi. Buna ek olarak, analitik şirketi Birawr’ın verilerine göre, Çin’deki madencilik faaliyetleri, yasağın getirilmesinden sonra ortaya çıkan olumsuz bir dönemin ardından devam etti ve 11 Kasım itibariyle 65 erişilebilir Bitcoin düğümü sayıldı. Bu arada, kripto piyasası piyasa değerinden 180 milyar doları sildikten sonra, teknik analist Matthew Hyland, FTX likidite krizinin endüstrinin geri kalanına yayılmasına yol açtığına inandığı birbirine bağlılığını eleştirdi.

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