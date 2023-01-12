Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Artık Her Şey Farklı..! Çöküşleri Bilen Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine son verirken, önde gelen bir analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu. 
17:00
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine son verirken, önde gelen bir analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Kapitülasyondan Birikim Aşamasına’

Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık %5 değer kazanırken, tüm dikkatler, makroekonomik verilerde. Önde gelen platformlardan Glassnode’a göre, Bitcoin’de kara geçen yatırımcı sayısı önemli ölçüde artıyor.  Glassnode‘a göre, 18.200 dolarda dolaşımdaki BTC arzının %13’ü kara döndü. Analitik ve analiz şirketi  Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift’e göre Bitcoin  kapitülasyondan birikim sürecine doğru hareket ediyor. Uzmana göre, Bitcoin’de dip görüldü ve BTC yoluna devam edecek. Bitcoin, haftalarca süren yatay hareketin ardından nihayet ivme kazandı. Bitcoin, haftalık grafikte %7’nin üzerinde arttı. Bitcoin en son  Aralık başlarında yaklaşık 18.000 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin’in piyasa değeri ise 349,9 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin rallisinin FTX’in 5 milyar dolar değerinde nakit ve kripto paraya tekrar ulaştığını bildirildikten sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Borsanın alacaklılara ödeme yapması bekleniyor Özellikle FTX çöküşü, Bitcoin’in 2022’de büyük oranda değer kaybetmesine neden oldu. Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, FTX çöküşü gibi olayların kripto para birimlerinin oluşturduğu tehdidi ve dolayısıyla düzenleme ihtiyacını vurguladığını belirtti. Uzmanlara göre, BTC’nin 20.000 dolara ulaşması kritik önem teşkil ediyor.

İyimser Tablo!

Ekonomitlere göre, Federal Rezerv, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için 2022’de daha sıkı bir parasal duruş benimsemiş olsa da, bunu geçici bir önlem. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaşan Bitcoin‘in fiyatı, son 14 ayda %75 oranında düştü.  Analistleree göre, Bitcoin şu anda inanılmaz bir yatırım fırsatı sunuyor. Bitcoin’in 2022’deki kötü performansı, kripto para karşıtlığının artmasına neden oldu. Özellikle FTX krizi sektörün ve kripto paraların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, geçmişteki döngüleri inceleyen ve ayı piyasalarına dikkat çeken iyimser analistler Bitcoin’in geleceğinden umutlu. 2022 sona ererken ve yeni yıl için tahminler gelirken, birçok önde gelen trader ve yatırımcı iyimser bir tablo çiziyor.  Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Kimse Farkında Değil! Morgan Stanley ve 2 Uzmandan Korkutan Uyarı: Bitcoin Buna Hazır Olmalı!
Kimse Farkında Değil! Morgan Stanley ve 2 Uzmandan Korkutan Uyarı: Bitcoin Buna Hazır Olmalı!
“Bitcoin 19.000 Dolar Yolcusu” Diyen Analist Bu Altcoin’de Ciddi Yükseliş Bekliyor
“Bitcoin 19.000 Dolar Yolcusu” Diyen Analist Bu Altcoin’de Ciddi Yükseliş Bekliyor
Abartıya Yer Yok! Kriz Kahini CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Tablo!
Abartıya Yer Yok! Kriz Kahini CNBC’ye Konuştu: İşte Bitcoin’deki En Gerçekçi Tablo!
Beklenen Açıklama Geldi! Bitcoin Yatırımcısına ‘Hazır Ol’ Mesajı! İşte Uzman Görüşleri!
Beklenen Açıklama Geldi! Bitcoin Yatırımcısına ‘Hazır Ol’ Mesajı! İşte Uzman Görüşleri!
Endişe Tavan Yaptı! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: Felaket Geliyor!
Endişe Tavan Yaptı! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarına Kritik Uyarı: Felaket Geliyor!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Bitcoin İvme Kazandı! Uzmanlar Son Noktayı Koydu: İşte Önümüzdeki Senaryo!
Yatırımcılar Dikkat! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu Geldi: İşte Bu Hafta Olacaklar!
Yatırımcılar Dikkat! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu Geldi: İşte Bu Hafta Olacaklar!
Bugün Büyük Gün! Dünyaca Ünlü CEO’dan Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu: Hazır Olun!
Bugün Büyük Gün! Dünyaca Ünlü CEO’dan Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu: Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022