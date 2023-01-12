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Bitcoin (BTC) durgun fiyat hareketine son verirken, önde gelen bir analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘Kapitülasyondan Birikim Aşamasına’

Bitcoin son 24 saat içinde yaklaşık %5 değer kazanırken, tüm dikkatler, makroekonomik verilerde. Önde gelen platformlardan Glassnode’a göre, Bitcoin’de kara geçen yatırımcı sayısı önemli ölçüde artıyor. Glassnode‘a göre, 18.200 dolarda dolaşımdaki BTC arzının %13’ü kara döndü. Analitik ve analiz şirketi Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift’e göre Bitcoin kapitülasyondan birikim sürecine doğru hareket ediyor. Uzmana göre, Bitcoin’de dip görüldü ve BTC yoluna devam edecek. Bitcoin, haftalarca süren yatay hareketin ardından nihayet ivme kazandı. Bitcoin, haftalık grafikte %7’nin üzerinde arttı. Bitcoin en son Aralık başlarında yaklaşık 18.000 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin’in piyasa değeri ise 349,9 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin rallisinin FTX’in 5 milyar dolar değerinde nakit ve kripto paraya tekrar ulaştığını bildirildikten sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Borsanın alacaklılara ödeme yapması bekleniyor Özellikle FTX çöküşü, Bitcoin’in 2022’de büyük oranda değer kaybetmesine neden oldu. Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, FTX çöküşü gibi olayların kripto para birimlerinin oluşturduğu tehdidi ve dolayısıyla düzenleme ihtiyacını vurguladığını belirtti. Uzmanlara göre, BTC’nin 20.000 dolara ulaşması kritik önem teşkil ediyor.

İyimser Tablo!

Ekonomitlere göre, Federal Rezerv, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için 2022’de daha sıkı bir parasal duruş benimsemiş olsa da, bunu geçici bir önlem. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaşan Bitcoin‘in fiyatı, son 14 ayda %75 oranında düştü. Analistleree göre, Bitcoin şu anda inanılmaz bir yatırım fırsatı sunuyor. Bitcoin’in 2022’deki kötü performansı, kripto para karşıtlığının artmasına neden oldu. Özellikle FTX krizi sektörün ve kripto paraların güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Ancak, geçmişteki döngüleri inceleyen ve ayı piyasalarına dikkat çeken iyimser analistler Bitcoin’in geleceğinden umutlu. 2022 sona ererken ve yeni yıl için tahminler gelirken, birçok önde gelen trader ve yatırımcı iyimser bir tablo çiziyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.