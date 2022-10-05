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ABD merkezli yatırım yönetimi şirketi Ark Invest’in analistlerinden Yassine Elmandjra, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede gerçekleşen net kar/zarar oranı metriğine dayanarak Bitcoin‘in (BTC) kapitülasyon dönemini tamamladığını belirtti ve kripto para piyasalarının dibe vurmuş olabileceğini söyledi.

Bitcoin Dibe Vurmuş Olabilir

Ark Invest’in analistlerinden Yassine Elmandjra’nın paylaştığı gerçekleşen net kar/zarar oranı metriği, BTC tutan tüm yatırımcıların gerçekleşen net kar veya zarar büyüklüğünü hesaplar. Şu anda kısa vadeli BTC yatırımcılarının maliyet tabanı tarihte dördüncü kez uzun vadeli BTC yatırımcılarının maliyet tabanının altına düştü. Elmandjra’ya göre bu, kripto para piyasalarının muhtemelen mevcut döngüde dibe vurmuş olabileceğinin bir diğer göstergesi.

Aynı zamanda, en büyük kripto paranın yatırımcıların satmadan tut (HOLD) stratejisinden faydalandığı görülüyor. Uzun vadeli yatırımcıların elinde BTC arzı olağanüstü bir seviyeye, yüzde 71,5’e çıktı. Elmandjra, her iki tarafın yaklaşımı Bitcoin’in orta vadedeki fiyat hareketi üzerinde büyük etkisi olacak. Analiste göre, madenci kapitülasyonu da tamamlanmış gibi görünüyor.

Bitcoin, 4 Ekim’de 20 bin dolar seviyesini yeniden geçmeyi başardı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, yazım sırasında 20 bin 113 dolardan işlem görüyor. BTC’deki yükseliş, 2020’den beri günlükte en büyük çıkışını yapan S&P 500‘ün 4 Ekim’deki yükselişi ile körüklendi. En büyük kripto para Bitcoin’in fiyatı, şimdilik yatırımcı maliyeti tabanını temsil eden seviye olan 19 bin dolar ila 200 günlük hareketli ortalama olan 23 bin 500 dolar aralığına sıkışmış durumda. Ancak Bitcoin’e güçlü bir şekilde inanan yatırımcılar ile elverişsiz makro ortam arasında ciddi bir savaş olduğu söz konusu.

Küresel Piyasalarda ABD Doları Şoku

Güçlenen ve giderek daha da güçlü hale gelen ABD doları, diğer ülkelerin para birimlerine ve büyük Avrupa bankalarına zarar veriyor. Bu da küresel piyasalarda büyük bir belirsizliğe kapı açmış durumda. Dahası, ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artırımlarına devam etme konusun ısrar ediyor oluşu durumun daha da kötüleşeceğinin bir işareti.

Fed’in 2 Kasım’daki FOMC toplantısında 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Merakla beklenen Fed faiz kararı 2 Kasım’da TSİ 21.00’da açıklanacak.