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Arcane Research, Son 8 Ayın Verilerini Paylaştı: Borsalarda Büyük Miktarlarda BTC Çıkışı!

Arcane Research, yakın tarihli bir raporunda, kripto para borsalarında son aylarda kaydedilen büyük ölçekli BTC giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri paylaştı.
09:40
24 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arcane Research tarafından yayımlanan yakın tarihli bir rapora göre son 8 aylık zaman dilimi içerisinde oldukça büyük miktarlarda Bitcoin borsalardan cüzdanlara transfer edildi. Özellikle Arcane Research, 119.000 BTC’lik çıkışın kaydedildiği Haziran ayına işaret ederek son aylardaki trende dikkat çekti.

Borsalarda Büyük Miktarlarda BTC Çıkışı

Arcane Research, yakın tarihli bir raporunda kripto para borsalarındaki BTC giriş ve çıkışlarına ilişkin son 8 ayın verilerini paylaştı. Aylara göre kripto para borsalarındaki Bitcoin giriş ve çıkışlarına dikkat çeken Arcane Research, özellikle 120.000’e yakın bir BTC çıkışının kaydedildiği Haziran ayına işaret etti. Haziran ayında, 119.000 küsür Bitcoin, kripto para borsalarından cüzdanlara transfer edildi.

Arcane Research, TerraClassicUSD çöküşünün ve piyasadaki düşüş ivmesinin de etkisiyle likidite sorunu ile karşı karşıya kalan bazı kripto şirketlerinin, borsalardaki bu büyük miktarlardaki BTC çıkışına önemli ölçüde etki etmiş olabileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişe Geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından 21.400 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve güne yükseliş ile başladı. Ethereum (ETH) da kaydettiği son yükselişler ile birlikte 1.635 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,07 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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