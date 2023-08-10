Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.500 dolardan alıcı buluyor. APT Coin ise yüzde 8 artışla 7,25 dolar. Dün gelen Microsoft haberinin ardından Aptos yatırımcılarının risk iştahı iyiden iyiye kabardı. Peki olası fiyat hedefleri kaç dolarda bulunuyor? Cumartesi günü hangi büyük gelişme Aptos (APT) fiyatını etkileyecek?

Aptos Coin (APT)

Aptos (APT) dün Microsoft ortaklığını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Ancak Cumartesi günü büyük bir kilit açılışı olacak. 6 Ağustos Pazar günü yaptığımız uyarıda yaklaşık 33 milyon dolarlık token kilidinin açılacağından bahsetmiştik. APT arzının %2’sinden biraz fazlasının dolaşıma girecek olması fiyat üzerinde bası oluşturabilir.

Kilitlerin açılması, açık piyasada herhangi bir tokenin dolaşımdaki arzını artırarak, sahiplerin satmayı seçmesi ve talebin yetişememesi durumunda düşüş hissi yaratır. Aptos daha önce kripto topluluğu tarafından yağmacı tokenomik ve tokenlerin dağıtımıyla ilgili endişeler nedeniyle eleştirilmişti. Erken dönem yatırımcılar ve Aptos Vakfı, çıkarılan 1 milyar tokenin neredeyse yarısını aldı. Buna karşılık Ethereum, 2015’teki ihracı sırasında Ethereum (ETH) arzının yalnızca %9,9’unu kurucu ekibe ve %9,9’unu da Ethereum Vakfı’na tahsis etmişti.

Aptos Labs’ın Microsoft’un yapay zeka teknolojisini kullanarak araçlarını ve hizmetlerini genişlettiği açıklaması fiyatı yükseltse de kilit açılışı düşüşe neden olabilir. Planlanan ürünler arasında Aptos Assistant adlı bir chatbot ve akıllı sözleşme programlama için yapay zeka araçları yer alıyor.

APT Coin Grafik Yorum

Fiyat bu yılın başındaki 20 dolar zirvesinin ardından daha düşük tepeler oluşturdu. 10 Haziran tarihinde 5,48 dolar dibine inen fiyat şimdi 7,66 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar yapamadı.

Dün gelen haberle 8 doları aşamayan APT Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 7,27 dolarda bulunuyor. Kısa vadeli destek 7,24 seviyesinde ve altında kapanışlar dünkü kazanımların çoğunu silebilir. Bu senaryoda fiyatın 6,79 dolar desteğine gerilemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Üstelik Cumartesi günü yapılacak kilit açılışının endişesiyle bugün düşüş yolculuğu başlayabilir.

Öğleden sonra gelecek enflasyon verisi de artan yakıt fiyatları nedeniyle kripto için pek iyi olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.