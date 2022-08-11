Dev kripto para balinaları ve bireysel yatırımcılar yeniden Bitcoin (BTC) biriktirmeye başladı. Bunun Bitcoin fiyatı için anlamı ne? Detaylar haberimizde.

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Bitcoin ağındaki “Ortalama Büyüme” oranını gösteren oldukça kritik bir metriğe göre, Bitcoin Blockchain’deki uzun vadeli yatırımcıların faaliyetleri artmaya başladı. Balinalar ve bireysel yatırımcılar BTC fiyatının 24 bin 500 doların üzerine çıkmasının ardından aktif olarak daha fazla BTC biriktirmeye başladı.

Metriğin Önemi

Bitcoin ağındaki ortalama büyüme oranını gösteren metrik en son mevcut en düşük seviyelerine gerilediğinde, 2013, 2016 ve 2019’da devasa bir boğa koşusunun balinaların ve bireysel yatırımcıların aktif olarak fonlarını hareket ettirdiği, yeni coin gönderip aldığı ve bunları soğuk cüzdanlarında sakladığı söylenebilir.

2019’da benzer bir eğilim görüldüğünde, Bitcoin son tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 69 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Metrik, ayrıca BTC fiyatının önceki ATH civarlarında seyrettiği dönemde düşüşün işaretini verdi. Ardından fiyatın yönünü aşağı çevirdiği ve ağın büyük ölçüde uyku haline girdiği görüldü.

BTC için Ne Anlama Geliyor?

Tüm bunlarla birlikte Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasalarının şimdiden yükselip yükselmeyeceğini söylemek için çok erken. En büyük kripto para Bitcoin’in önceki fiyat performansı göz önüne alındığında halen ATH’ının yaklaşık yüzde 65 altında ve yükselen düşüş trend çizgisinin çok altında hareket ettiği görülüyor. Bitcoin’in mevcut düşüş trendini kırabilmesi için 30 bin dolar seviyelerine ulaşması gerekiyor. Böyle bir çıkış, 25 bin dolar seviyesine yavaş ve likit olmayan bir yükseliş hareketinden ziyade gerçek bir düşüş trendinden çıkışın teyidi olabilir.

Ek olarak, kripto para piyasaları, ABD’de enflasyonun zirveye ulaştığını işaret edebilecek bir veri olan pozitif TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından sert şekilde yükseldi. Pozitif TÜFE verileri, Fed’in şahin politikasından ödün vererek para politikasında gevşemeye gidebileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu da yatırımcıların başta kripto paralar olmak üzere riskli varlıklara yönelmesine neden oluyor.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 4,83 yükselişle 24 bin 705 dolardan alınıp satılıyor.