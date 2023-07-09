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  •   Analitik Şirketinden Kritik Açıklama Bitcoin’de Boğa Döngüsü Erken Olabilir!

Analitik Şirketinden Kritik Açıklama Bitcoin’de Boğa Döngüsü Erken Olabilir!

Özet

  • Reflexivity Research'e göre BlackRock, Michael Saylor gibi etmenler nedeniyle erken bir yükseliş görülebilir.
  • Ayrıca CME Group'un vadeli işlem seçeneği de piyasa yükselişine önemli etmen.
  • Glassnode ve Santiment raporları da destekler nitelikte.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:00
9 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa analiz şirketi Reflexivity Research’e göre, Bitcoin’in (BTC) bu yılki performansı, önceki 4 yıllık piyasa döngülerini modelliyor ve başka bir boğa piyasasının erken yükselişine işaret edebilir.

BTC Raporları!

Firma bu hafta, kripto para biriminin ikinci çeyrekteki güçlü performansının arkasındaki faktörleri araştıran, hem pazar yapısını hem de zincir üstü verileri inceleyen bir rapor yayınladı. Raporda belirtildiği gibi, Bitcoin’in bu yılki iki kritik olaya yönelik mevcut arka rüzgârı: Mart ayında Silicon Valley Bank’ı (SVB) çevreleyen bankacılık krizi ve BlackRock’un Haziran ayında bir Bitcoin Spot ETF başvurusu. Michael Saylor gibi boğalar, düzenleyici baskılar sermayeyi altcoinlerden uzaklaştırdıkça daha yüksek seviyeler tahmin ederken, Bitcoin artık kripto paranın toplam piyasa değerinin %50’sinden fazlasını oluşturuyor.

Bitcoin’e olan aşırı ilgi, Bitcoin sürekli vadeli işlemlerinin Ethereum kalıcı vadeli işlemlerinden “açıkça farklılaştığı” vadeli işlem piyasasında görülebilir. Bitcoin’e artan ilgi, özellikle BlackRock’un son başvurusunun ülkenin ilk resmi Bitcoin spot ETF’si olabileceği Amerika Birleşik Devletleri’nden geliyor gibi görünüyor. Rapor, Bitcoin’in performansının çoğunun, varlık yöneticisinin sunumundan bu yana ABD işlem saatlerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Ayrıca Bitcoin CME vadeli işlemlerinin açık pozisyonu, dosyalamadan bu yana 1 milyar dolar arttı ve bu da ABD firmaları arasında daha yüksek aktiviteye işaret ediyor.

Analitik Şirketi Raporları!

Glassnode ve Santiment dahil olmak üzere diğer firmaların bulgularını yansıtan Reflexivity, uzun vadeli sahipler tarafından tutulan Bitcoin arzının şu anda nispeten yüksek olduğunu, bunun da piyasa katılımcılarının kripto paralarını yakın zamanda satmayı planlamadıkları anlamına geldiğini söyledi. Firma açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu ETF’lerden bazıları onaylanırsa, rekor düzeyde düşük bir arz ile yeni keşfedilen talebin etkileri oldukça güçlü olabilir.

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC),  30.327 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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